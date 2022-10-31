BIST 3.975
DOLAR 18,61
EURO 18,42
ALTIN 981,16
HABER /  POLİTİKA

Bakan Akar'dan ünlü oyuncu Burak Haktanır'a tebrik telefonu: İkili bir araya gelecek!

Bakan Akar'dan ünlü oyuncu Burak Haktanır'a tebrik telefonu: İkili bir araya gelecek!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kimyasal silah kullandığı" iddialarına yönelik tepkisiyle gündeme gelen oyuncu Burak Haktanır ile Milli Savunma Bakanlığında (MSB) görüşecek.

Abone ol

Yönetmen Özcan Alper, Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde, TSK'nın terörle mücadele operasyonunda kimyasal silah kullandığını öne süren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasına tepki göstererek, ödülünü Fincancı'ya ithaf etti.

Oyuncu Burak Haktanır da yönetmen Alper'in sözlerine "O kadın TSK'ya iftira attı" diyerek tepki gösterdi.

Bakan Akar'la bir araya gelecek

Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanı Akar, gösterdiği duruştan dolayı arayarak tebriklerini ilettiği oyuncu Haktanır ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya gelecek.

"TSK'ya sahip çıkan herkese teşekkür ediyoruz"

Konuya ilişkin AA'ya açıklamalarda bulunan Bakan Akar, oyuncunun sergilediği tavrı takdir ettiğini belirterek, bu çıkışın önemli olduğunu ifade etti.

Akar ayrıca söz konusu iddialara ilişkin şu görüşleri paylaştı:

"Operasyonlarında Mehmetçik, sivillere, masum insanlara, tarihi, dini, kültürel yapılara, çevreye zarar gelmemesi için diğer hiçbir ülke ordusunun göstermediği duyarlılığa sahip. Hem planlama hem icra safhasında bu duyarlılığı gösteriyoruz. Bizim uluslararası hukuka saygımız, bunun da ötesinde inançlarımız, insani, manevi değerlerimiz var. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerine sahip çıkılması vatan görevi. Birkaç ahlaksız, alçak dışında herkes Türk Silahlı Kuvvetlerine sahip çıktı, onlara teşekkür ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçiyor. Bu süreçte kahramanca ve fedakarca görevlerini icra eden Mehmetçiğin moral motivasyonu çok önemli."

ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da korkutan yangın: Makilik alanda başladı, alevler ormana doğru ilerliyor!
Aydın'da korkutan yangın: Makilik alanda başladı, alevler ormana doğru ilerliyor!
Doğru Yatırım Yaparak Kazandılar
Doğru Yatırım Yaparak Kazandılar
Ekim ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı! Ekim'de enflasyon uçacak
Ekim ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı! Ekim'de enflasyon uçacak
İSKİ'den İstanbullulara 'su tasarrufu' uyarısı
İSKİ'den İstanbullulara 'su tasarrufu' uyarısı
Hüseyin Baş'a ablasından şok suçlamalar! 'Ablasına bunu yapan millete ne yapar?..'
Hüseyin Baş'a ablasından şok suçlamalar! 'Ablasına bunu yapan millete ne yapar?..'
Bakan Akar'dan Tahıl koridoru açıklaması! Kritik görüşme bugün
Bakan Akar'dan Tahıl koridoru açıklaması! Kritik görüşme bugün
Cinsel ilişkiden sonra kimler yapıyor? Bunu yapmayan hasta oluyor
Cinsel ilişkiden sonra kimler yapıyor? Bunu yapmayan hasta oluyor
Kendinize bir şarkı seçin ve güne bu şarkıyı söyleyerek başlayın! Sebebi ise...
Kendinize bir şarkı seçin ve güne bu şarkıyı söyleyerek başlayın! Sebebi ise...
iPhone fabrikasında Covid-19 krizi! Karantinaya alınan işçiler firar etti
iPhone fabrikasında Covid-19 krizi! Karantinaya alınan işçiler firar etti
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan Bakan Nebati'nin karşısında şok çıkış: İndirmenin kimseye faydası yok
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan Bakan Nebati'nin karşısında şok çıkış: İndirmenin kimseye faydası yok
Varank'tan 'Togg'u nasıl satacaksınız?' sorusuna yanıt
Varank'tan 'Togg'u nasıl satacaksınız?' sorusuna yanıt
Eşinin arkasından kuyusunu kazmayan burçlar! İşte en sadık burçlar, kaçırmayın
Eşinin arkasından kuyusunu kazmayan burçlar! İşte en sadık burçlar, kaçırmayın