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Ekim ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı! Ekim'de enflasyon uçacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ekim ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı! Ekim'de enflasyon uçacak

TÜİK tarafından 3 Kasım Perşembe günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistler, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 3,54 artmasını bekliyor. Yıllık enflasyonun yüzde 85,51'e yükseleceği hesaplanıyor.

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AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Perşembe günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

En düşük 2,85 en yüksek 4,60 beklenti

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,85 ve en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.

Yıllık enflasyonun yüzde 85,51'e yükseleceği hesaplanıyor

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,54) göre bir önceki ay yüzde 83,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 85,51'e yükseleceği hesaplanıyor.

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