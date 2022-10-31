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Aydın'da korkutan yangın: Makilik alanda başladı, alevler ormana doğru ilerliyor!

AYDIN’ın Söke ilçesindeki makilik ve zirai alanda çıkan ve rüzgarın şiddeti ile büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Ormana doğru ilerleyen alevlere ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

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Edinilen bilgiye göre, Söke Karataş mevkiinde makilik ve zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın şiddeti ile büyüyen yangın ormanlık alana doğru ilerlerken, alevlere 5 uçak ve 2 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahale devam ediyor.

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