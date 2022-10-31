Erdoğan 'bugün yeni öğrendim' deyip açıkladı: Bu Müslüman toplumu birilerine yedirmeyeceğiz

Anayasa değişikliğiyle aileyi sapkın akımlardan korumayı hedeflediklerini söyleyen Erdoğan, "Bugün yeni öğrendim Meksika'da sapkın süreç yasal olarak zemine oturtulmuş. Bu Müslüman toplumu birilerine yedirmeyeceğiz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın gündeminde başörtüsü ve aileyle ilgili hazırlanan anayasa değişikliği teklifi vardı. Erdoğan, sapkın akımlara karşı net mesajlar verdi.

"Aileyi korumayı hedefliyoruz"

Erdoğan, (Anayasa değişikliği) Başörtüsüne anayasal güvence kazandırırken, sapkın akımlar tarafından tehdit edilen aile müessesesini de korumayı hedefliyoruz."

Erdoğan, "Bugün yeni öğrendim Meksika'da sapkın süreç yasal olarak zemine oturtulmuş. Bu Müslüman toplumu birilerine yedirmeyeceğiz. TBMM'deki feraset sahibi milletvekillerinin desteğiyle bu hedefe ulaşılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Materyalizmin tüm insanlığı esir aldığına değinen Erdoğan, başta hocalar olmak üzere tüm ilim ve hikmet erbabının sorumluluğun arttığını söyledi.

"Sapıklık ve çarpık ilişkiler özendirilmektedir"

Kadına yönelik şiddet ile çocuklara karşı suçların bu ülkelerin sicilinin belki de en kötü olduğu başlıklardır." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Yine bu ülkelerde insanlığın taşıyıcı sütunu olan aile kurumu anlamını yitirmekte, toplum birkaç marjinalin adeta oyuncağı haline dönüşmektedir. Kadın erkek arasındaki meşruiyete dayalı birliktelik hor hakir görülürken sapıklık, ahlaksızlık ve çarpık ilişkiler bilinçli şekilde özendirilmektedir."

DEAŞ ve FETÖ benzeri terör örgütlerine de değinen Erdoğan, "Adı ister DEAŞ, ister Boko Haram, ister FETÖ olsun, bu örgütlerin tamamı, dinimizi kirli emellerine alet eden sapkın ve sapık yapılardır."