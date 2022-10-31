Her yerde aradığınız tarif! Enfes patlıcan konservesi tarifi!

Yaz sebzelerine market raflarından veda etme vakti yaklaşırken kışlık konserve yapmak en iyisi. İçerisinde çeşitli koruyucu ve katkı malzemeleri bulunan hazır konserveler yerine evde yapılabilecek leziz patlıcan konservesine kim hayır diyebilir ki? Patlıcan konservesi tarifi ile kahvaltı, ezme, salata veya yemeklerinize lezzet katabilirsiniz. Leziz patlıcan konservesi tarifi haberimizde!

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Yazın sevilen sebzelerinden patlıcan, kışlık hazırlıklarında da kendine sıkça yer buluyor. Patlıcan henüz raflardaki yerini terk etmemişken siz de konserve yapmak istiyorsanız haberimiz sizin için. Lezzetiyle sofralarınızı şenlendirecek patlıcan konservesinin yapılışı oldukça basit. Peki, patlıcan konservesi tarifi nasıl yapılır? İşte yapımı kolay patlıcan konservesi tarifi...

Malzemeler

4 kilo patlıcan

2 kilo domates

1 kilo yeşil biber

Zeytinyağı

Patlıcan konservesi nasıl yapılır?

1. adım: Patlıcanları alaca soyun ve sonrasında orta büyüklükte küpler halinde doğrayın.

2. adım: Domatesleri de soyun küp küp doğrayın. Biberleri ise yuvarlak halde doğrayın.

3. adım: Tencereye zeytinyağı ekledikten sonra ilk biberleri ekleyin. Birkaç dakika sonra patlıcanları koyun. Tencerenin kapağı açık vaziyette kavurun.

4. adım: Başka bir tencerede küp halinde doğranmış domatesleri kaynatın.

5. adım: Suyu çekince patlıcanları kızartın ve sıcak suyla yıkadığınız kavanozlara doldurun. Her bir kavanozun üstüne biraz domates sosu ekleyin.

6. adım: Kavanozların kapaklarını sıkıca kapatıp ters çevirerek 1 gün bekletin.

Son adım: Kavanozlar soğuduktan sonra güneş görmeyen bir yerde muhafaza edin.

Afiyet olsun.

Peki patlıcanın faydaları nelerdir?

Patlıcan tüketmek insan vücudu için bulunmaz bir nimettir. Genel olarak patlıcanın faydaları şöyle sıralanabilir:

Bol miktarda lif içermesiyle birlikte hazımsızlık gibi sorunları giderir.

Kalp çarpıntısı gibi stres yaratan hastalıklarda insanı sakinleştirir.

Vücutta doku sıvılarında biriken ödemi atmada ve aynı zamanda idrarı söktürme de önemli bir besin kaynağıdır.

Bol miktarda demir içerdiği için kansızlık çekenler için kan üretimini arttırmaya yardım eder.

İstemsiz bir şekilde kas kasılması olaylarını engeller.

Közlenmiş patlıcanın faydaları ise normal patlıcana göre biraz daha az olabilir. Bunun nedeni ise közlendiği için içerisindeki bazı yararlı bakterilerin ölmesi ve bazı vitaminlerin yok olmasıdır. Bunların haricinde yine normal patlıcan gibi birçok yararı bulunmaktadır.

Patlıcan sapının faydaları da saymakla bitmemektedir. Patlıcanın gövdesinin olduğu kadar sapı da yararlıdır. Şöyle ki patlıcan tutunduğu topraktan mineral ve bazı yararlı maddeleri sapında birikmektedir. Bu yüzden sapı kaynatılıp tüketildiğinde birçok hastalık önlenmiş olur.

Çiğ patlıcanın faydaları genel olarak sindirim sistemine etki etmektedir. Bağırsakları yumuşatma özelliğine sahiptir ve taş oluşumunu engeller. Kötü kolesterol gibi zararlı hastalıkları engeller.