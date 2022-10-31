BIST 3.938
DOLAR 18,62
EURO 18,50
ALTIN 981,29
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

2022 KPSS soruşturmasında yeni gelişme savcılık itiraz etti

2022 KPSS soruşturmasında yeni gelişme savcılık itiraz etti

Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK), iptal edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans oturumuna ilişkin ön rapor ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında bazı kamu görevlileri için soruşturma izni verildiği, savcılığın, soruşturma izni verilmeyen kamu personeli için Danıştay'a itiraz ettiği belirtildi.

Abone ol

Yükseköğretim Kurumunun (YÖK) iptal edilen KPSS lisans oturumuna ilişkin ön raporunda, sınav sorularının sızdığı yönünde herhangi bir tespitin yapılamadığı belirtildi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde bazı kamu görevlileri için soruşturma izni verildiği, savcılığın, soruşturma izni verilmeyen kamu personeli için Danıştay’a itiraz ettiği öğrenildi.

31 Temmuz 2022'de gerçekleştirilen KPSS'de çıkan soruların, sınav öncesinde bir yayınevinin deneme kitaplarında yayımlandığı yönünde sosyal medyada paylaşımlar yapıldı.

Bunun ardından Devlet Denetleme Kurulu (DDK), 2022 Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) yönelik iddialarla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, YÖK de idari soruşturma başlattı. Soruşturma neticesinde YÖK tarafından hazırlanan rapor, geçen hafta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Daha önce sızdırıldığına yönelik tespit yapılamadı

Raporda, iddia edildiği gibi sınav sorularının daha önce sızdırıldığına yönelik bir tespitin yapılamadığının bilgisi yer aldı. Ancak savcılık sınavda çıkan 4 soru yönünden şaibe iddialarının ortaya çıkartılması için, dönemin ÖSYM başkanı ile sorumluları hakkında soruşturma izni talep etti. Bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilirken, bazı kamu görevlileri hakkında izin verilmediği öğrenildi. Savcılık, YÖK’ten gelen raporla birlikte, soruşturma çerçevesinde elde edilen tüm bilgileri bir dosya halinde Danıştay’a göndererek, bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesine itiraz etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Simit yemek artık lüks oldu! 1 lira daha zam geldi o ilde bakın ne kadar oldu
Simit yemek artık lüks oldu! 1 lira daha zam geldi o ilde bakın ne kadar oldu
58 Yaşında Bitcoin İle Kazandı
58 Yaşında Bitcoin İle Kazandı
Ekonomistten asgari ücret tahmini: 9 bin 86 TL’ye yükselebilir
Ekonomistten asgari ücret tahmini: 9 bin 86 TL’ye yükselebilir
Yatmadan başucunuza soğan koyun gece boyunca neler oluyormuş görün!
Yatmadan başucunuza soğan koyun gece boyunca neler oluyormuş görün!
15 Temmuz Gazisi Remzi Baş hayatını kaybetti
15 Temmuz Gazisi Remzi Baş hayatını kaybetti
Bağcılar Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 80 zam yaptı
Bağcılar Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 80 zam yaptı
AK Partili Veysel Eroğlu'ndan Haliç uyarısı
AK Partili Veysel Eroğlu'ndan Haliç uyarısı
Bunları okuyunca nefes almak bile istemeyeceksiniz! Sigara kadar zararlı kanser kadar ölümcül
Bunları okuyunca nefes almak bile istemeyeceksiniz! Sigara kadar zararlı kanser kadar ölümcül
Yunanistan'da 'Türkiye' paniği! O sözler komşu basınında manşet oldu
Yunanistan'da 'Türkiye' paniği! O sözler komşu basınında manşet oldu
Elon Msk Twitter'ı paralı yapıyor! Aylık 20 dolar ödemeyen...
Elon Msk Twitter'ı paralı yapıyor! Aylık 20 dolar ödemeyen...
Alkol tüketenlerin en büyük problemi akşamdan kalma durumu neden yaşanır?
Alkol tüketenlerin en büyük problemi akşamdan kalma durumu neden yaşanır?
ABD ziyareti olay olmuştu! CHP lideri Kılıçdaroğlu önce İngiltere'ye sonra Almanya'ya gidecek
ABD ziyareti olay olmuştu! CHP lideri Kılıçdaroğlu önce İngiltere'ye sonra Almanya'ya gidecek