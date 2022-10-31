ABD ziyareti olay olmuştu! CHP lideri Kılıçdaroğlu önce İngiltere'ye sonra Almanya'ya gidecek

ABD ziyareti çok tartışılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni durağı belli oldu. Önce İngiltere'ye ardından Almanya'ya gidecek olan Kılıçdaroğlu'nun girişimci Türklerle bir araya gelmesi bekleniyor.

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Ekim ayının başında ABD'ye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez İngiltere'ye gidiyor. 1-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek ziyarette, Kılıçdaroğlu, bilim ve teknoloji çevreleriyle ve İngiltere'de yaşayan girişimci Türklerle bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu'nun siyasi temasta bulunması beklenmiyor.

Habertürk'ün haberine göre Kılıçdaroğlu'na bu seyahatte de CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun eşlik etmesi bekleniyor.

İngiltere sonrası Almanya

5 Kasım'da Türkiye'ye dönecek olan CHP lideri yine kasım ayı içerisinde Almanya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.