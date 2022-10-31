Kameralara böyle yakalandılar: Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ilk kez yan yana görüntülendi

ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorlarını alt üst eden Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunuculuğunu yapan ünlü gazeteci Müge Anlı geçtiğimiz sezon sonunda evleneceğini duyurmuş ve Haziran ayında İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Gözlerden uzak evlenen ve tek bir fotoğraf karesi bile vermeyen çift ilk kez katıldıkları bir davette yan yana görüntülendi.

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15 sezondur televizyon ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile izleyici ile buluşan ve gönülleri fetheden ünlü gazeteci Müge Anlı, geçtiğimiz sezon sonunda evleneceğini izleyicisiyle paylaşmıştı. Sık sık kariyerindeki başarılar ile gündeme gelen Anlı son dönemlerde özel hayatıyla dikkat çeken isimlerden biri olmayı başardı. Müge Anlı, gözlerden uzak İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile geçtiğimiz haziran ayında dünyaevine girmişti. Düğünlerinden bile tek bir kare paylaşmayan ve oldukça merak edilen Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu çifti katıldığı bir davette ilk kez yan yana görüntülendi.

Canlı yayında evleneceğini açıklamıştı

ATV ekranlarının en çok izlenen "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının sunucusu ünlü gazeteci Müge Anlı, kariyer hayatı boyunca başarılara imza atmayı başarmıştı. Kalbi uzun zamandır boş olan Müge Anlı, geçtiğimiz haziran ayında canlı yayında yaptığı açıklamayla izleyicilerine müjdeyi vermişti.

"İlk ağızdan duymanızı istedim"

Canlı yayında evleneceğini açıklayan ünlü isim açıklamasında; "Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim.

Evlenmeye karar verdim" Anlı sözlerin devamında ise; "Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adını da açıklayayım. O mu, bu mu, şu mu olmasın. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim" ifadelerini kullanmıştı.

İşte ilk kez görüntülenen Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun o görüntüleri;

Müge Anlı, eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile ilk kez görüntülendi

Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu geçtiğimiz 25 Haziran tarihinde hayatını birleştirmişti. Düğününü sadece yakın çevresini davet ettiği bir organizasyonla yapan Anlı, eşiyle de bu zamana kadar hiç fotoğraf paylaşmadı. Geçtiğimiz akşam bir davete katılan Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, kameralara böyle yakalandı. İkiliyi gören "Çok yakışmışlar" yorumunda bulunmadan edemedi.