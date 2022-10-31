Kılıçdaroğlu 'Erdoğan, benim aday olmamdan çok korkuyor' dedi Ahmet Hakan dalgasını geçti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan, benim aday olmamdan çok korkuyor' sözlerini değerlendiren Ahmet Hakan, "Kemal Kılıçdaroğlu da gitgide daha çok büyük bir şakaya dönüşmekte." dedi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel bir televizyon kanalında söyledikleri gündem oldu.

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, benim aday olmamdan çok korkuyor" dedi. CHP liderinin şaşırtan sözleri bir tepki de Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan geldi.

"Ona ne kadar gülebiliriz"

"Büyük bir şaka gibi" başlıklı yazısında Hakan, Kılıçdaroğlu için şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür durumlarda aklıma hep Enis Batur’un bir kitabının adı gelir. Adı şöyledir o kitabın:

“Amerika büyük bir şaka sevgili Frank ama ona ne kadar gülebiliriz?”

Kemal Kılıçdaroğlu da gitgide daha çok büyük bir şakaya dönüşmekte.

İşin bu noktasında Enis Batur’un sorusunu devreye sokalım:

Fakat sevgili Frank...

Ona ne kadar gülebiliriz?"