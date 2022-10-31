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Gaziantep'te feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar ölenler ve yaralılar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar ölenler ve yaralılar var

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 2 kişi ölürken 6 kişi de yaralandı.

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Gaziantep'ten feci bir kaza haberi geldi. Ahmet Kurt yönetimindeki otomobil ile Şanlıurfa istikametinden gelen Hasan Yıldız yönetimindeki  otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 58 yaşındaki sürücü Hasan Yıldız ile diğer otomobilde bulunan 46 yaşındaki yolcu Cemile Kurt olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan diğer sürücü Ahmet Kurt (42) ve aynı aileden yolcular hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Cuma Kurt'un durumun ağır olduğu öğrenilirken diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

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