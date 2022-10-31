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Sakarya feci kaza: Kamyona çarpan tır karşı şeride geçti, ortalık savaş alanına döndü

SAKARYA’nın Geyve ilçesi D-650 Kara Yolu’nda arıza yapan ve emniyet şeridinde park halinde bulunan kamyona çarpan tır, beton bariyerleri yıkarak ters yöne geçti. Meydana gelen kazada tırda yolcu olarak bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

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Kaza, D-650 Kara Yolu, Geyve ilçesi, Bağlarbaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan E.M. idaresindeki 03 FZ 147 plakalı DAF marka tır, aynı yönde arıza yapan ve park halinde olan Y.E.Ş. idaresindeki 54 LS 084 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır, beton bariyerleri kırarak karşı şeride geçti. Meydana gelen kazada tırın dorsesinde gıda amaçlı bulunan kalsiyum klorür malzemeleri yola savruldu. Kaza neticesinde tırda yolcu olarak bulunan Ramazan Koyun olay yerinde hayatını kaybederken Volkan C. ise yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Volkan C. hastaneye kaldırıldı.

Meydana gelen kaza neticesinde ise Adapazarı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Tırın ve yola dökülen malzemelerin olay yerinden kaldırılması sonrasında trafik normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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