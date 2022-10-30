Deniz Uğur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: "İstismar ediliyoruz, lütfen buna bir dur deyin"

Çocuklarının babası Reha Muhtar'la velayet davası devam eden ve Muhtar'ı kızına şiddet uygulamakla suçlayan oyuncu Deniz Uğur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. Sosyal medya hesabından Erdoğan'a seslenen Uğur, "Sayın Cumhurbaşkanım; ailem, çocuklarım ve ben herkesin gözü önünde ağır istismar ediliyoruz. Şu özel günün hatırına lütfen buna bir dur deyin" ifadelerini kullandı.

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Deniz Uğur, eski kocası Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızları Mina'ya şiddet gösterdiği iddiasıyla mahkemeye başvurmuş ve kızının geçici velayetini elde etmişti. Uğur, bu süre zarfında Muhtar'ın kızlarına bağırdığı bir ses kaydını paylaşmış, o ses kaydı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Ses kaydını yayınlamıştı

Deniz Uğur bu iddialar sonrası sosyal medya hesabından kızı ve Reha Muhtar'a ait bir ses kaydı yayınlamıştı. Uğur ses kaydını paylaşırken "Elim ayağım titriyor şu an! Dünyanın en iyi babası, öyle mi? Peki, herkes duysun öyleyse… Ağlayan, çığlık atan, acı çeken benim kızımın sesi. Diğer sesi de çok iyi tanırsınız. Allah'ın laneti karanlığa hizmet edenlerin üzerine olsun. Allah cezanızı versin" demişti.

"Kızım uyuşturucu madde kullanan birisiyle görüşüyordu"

Reha Muhtar sosyal medyadan yaptığı açıklamasında kendisini savunarak kızını korumak istediğini dile getirmişti. Baba olarak kızının uyuşturucu madde kullanan bir kişiyle görüşmesine tepki gösterdiğini ifade eden Muhtar, "Benim oğlum ve kızım 7 yıl yasaklı maddelerin kullanıldığı renkli akvaryum balıklarının ısmarlandığı evde büyüdüler. Kızımın fazla dozdan uyuşturucu kullanıp hastaneye kaldırılan 'Kabal' isimli kullanıcıyla görüşmemesi için 5 dakika süre verme hakkım ve sorumluluğum yok mu baba olarak?" ifadelerini kullanmıştı.

Deniz Uğur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

Ünlü oyuncu, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir fotoğrafını paylaşan Uğur, "Sn. Cumhurbaşkanım; Ailem, çocuklarım ve ben herkesin gözü önünde ağır istismar ediliyoruz. Şu özel günün hatırına lütfen buna bir dur deyin..." ifadelerini kullanarak Erdoğan'a seslendi.