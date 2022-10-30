Ölüyü diriltiyor bitkilerinizi canlandıracak 6 önemli tavsiye!

Bitkilerinizin kısa zamanda solup ölmesinden şikayetçiyseniz haberimiz sizin için olabilir. Bitkileri kış aylarında soğuktan, yazınsa kavurucu sıcaklardan korumak çok önemli. Peki bitki bakımında başka nelere dikkat etmeliyiz? Nelerden kaçınmalıyız? İşte ölü bitkilerinizi bile canlandıracak 6 önemli ipucu...

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Her boydan bitkiler ev dekorasyonunun her zaman ayrılmaz bir parçası olsa da son dönemde bitkilere verilen önem daha da arttı. Evinizi güzelleştiren bitkilere bakmak kolay değil. Bu nedenler bazen bitkiler solup ölebiliyor. Büyük bir hevesle, evinizi güzelleştirmek için aldığınız bitkileriniz solduysa üzülmenize gerek yok. İşte bitkilerinizi canlandıracak 6 tüyo...

Saksının yerini değiştirin

Bitkiniz çok mu güneş alıyor? Yapraklarının kuru ve kırılgan olup olmadığına ve yapraklarında açık veya koyu lekeler olup olmadığına bakın.

Bitkiniz yeterince ışık almıyorsa yapraklar küçük ve solgun olacaktır. Bu durumda saksıyı evde daha iyi ışık alan bir yere taşıyın.

Toprağını değiştirin

Bitkinizi canlandırmak için yüksek kaliteli bir toprak karışımı kullanın ve öncekinden daha geniş bir saksı seçin.



Bitkiniz susuz kalmışsa toprağına su depolayan kristaller ekleyin. "Su kristali", "su jeli" olarak bilinen bu minik su depolarını internette rahatlıkla bulabilirsiniz.

Budayın

Köklerde hasar varsa yaprakları onarma yoluna gidin. Bu, köklerin çok büyük bir alanı desteklemek için çok çalışmak ve enerji harcamak zorunda kalmayacağı anlamına geliyor.

Gübreleyin

Bitkinize uygun bir gübre ile besin takviyesi yapın. Çok fazla vermek gübrelemek de zararlı olabileceği için bitkiniz için verilen talimatları aynen uygulamanızda fayda var.

Sulayın

Toprak çok kuru ve yapraklar kırılgan ise bu bitkinin susuz kaldığını gösterir. Ancak toprağı emebileceğinden daha fazla suyu da maruz bırakmayın.

Toprak nemlenene kadar bitkinizi sulayın ve ardından 10 dakika boyunca saksıyı su dolu bir kabın üzerine koyun.

Bitkinizi çok fazla sularsanız kökler çürümeye başlar ve küf oluşabilir. Saksınızın ne kadar suya ihtiyacı olduğunu öğrenin ve rutininizi buna göre ayarlayın. Çoğu bitki kış aylarında daha az suya ihtiyaç duyar.

Silerek temizleyin

Bitkiniz böcekler tarafından istila ediliyorsa yaprakları nemli bezle veya iyice seyreltilmiş bir sabunlu su çözeltisiyle silebilirsiniz.

Unutmayın; yaprakları üzerinde çok fazla toz toplayan bitkiler, hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları güneş ışığını alamazlar.