BIST 3.879
DOLAR 18,58
EURO 18,54
ALTIN 982,72
HABER /  GÜNCEL

Ölüyü diriltiyor bitkilerinizi canlandıracak 6 önemli tavsiye!

Ölüyü diriltiyor bitkilerinizi canlandıracak 6 önemli tavsiye!

Bitkilerinizin kısa zamanda solup ölmesinden şikayetçiyseniz haberimiz sizin için olabilir. Bitkileri kış aylarında soğuktan, yazınsa kavurucu sıcaklardan korumak çok önemli. Peki bitki bakımında başka nelere dikkat etmeliyiz? Nelerden kaçınmalıyız? İşte ölü bitkilerinizi bile canlandıracak 6 önemli ipucu...

Abone ol

Her boydan bitkiler ev dekorasyonunun her zaman ayrılmaz bir parçası olsa da son dönemde bitkilere verilen önem daha da arttı. Evinizi güzelleştiren bitkilere bakmak kolay değil. Bu nedenler bazen bitkiler solup ölebiliyor. Büyük bir hevesle, evinizi güzelleştirmek için aldığınız bitkileriniz solduysa üzülmenize gerek yok. İşte bitkilerinizi canlandıracak 6 tüyo...

Saksının yerini değiştirin 

Bitkiniz çok mu güneş alıyor? Yapraklarının kuru ve kırılgan olup olmadığına ve yapraklarında açık veya koyu lekeler olup olmadığına bakın.

Bitkiniz yeterince ışık almıyorsa yapraklar küçük ve solgun olacaktır. Bu durumda saksıyı evde daha iyi ışık alan bir yere taşıyın.

Toprağını değiştirin 

Bitkinizi canlandırmak için yüksek kaliteli bir toprak karışımı kullanın ve öncekinden daha geniş bir saksı seçin.

Bitkiniz susuz kalmışsa toprağına su depolayan kristaller ekleyin. "Su kristali", "su jeli" olarak bilinen bu minik su depolarını internette rahatlıkla bulabilirsiniz.

Budayın 

Köklerde hasar varsa yaprakları onarma yoluna gidin. Bu, köklerin çok büyük bir alanı desteklemek için çok çalışmak ve enerji harcamak zorunda kalmayacağı anlamına geliyor.

Gübreleyin 

Bitkinize uygun bir gübre ile besin takviyesi yapın. Çok fazla vermek gübrelemek de zararlı olabileceği için bitkiniz için verilen talimatları aynen uygulamanızda fayda var.

Sulayın 

Toprak çok kuru ve yapraklar kırılgan ise bu bitkinin susuz kaldığını gösterir. Ancak toprağı emebileceğinden daha fazla suyu da maruz bırakmayın.

Toprak nemlenene kadar bitkinizi sulayın ve ardından 10 dakika boyunca saksıyı su dolu bir kabın üzerine koyun.

Bitkinizi çok fazla sularsanız kökler çürümeye başlar ve küf oluşabilir. Saksınızın ne kadar suya ihtiyacı olduğunu öğrenin ve rutininizi buna göre ayarlayın. Çoğu bitki kış aylarında daha az suya ihtiyaç duyar.

Silerek temizleyin 

Bitkiniz böcekler tarafından istila ediliyorsa yaprakları nemli bezle veya iyice seyreltilmiş bir sabunlu su çözeltisiyle silebilirsiniz.

Unutmayın; yaprakları üzerinde çok fazla toz toplayan bitkiler, hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları güneş ışığını alamazlar.

ÖNCEKİ HABERLER
Hindistan’da asma köprü çöktü! Yüzlerce kişi nehre düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hindistan’da asma köprü çöktü! Yüzlerce kişi nehre düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
58 Yaşında Bitcoin İle Kazandı
58 Yaşında Bitcoin İle Kazandı
Kansızlık sorunu olanlar bol bol tüketin tam bir şifa kaynağı!
Kansızlık sorunu olanlar bol bol tüketin tam bir şifa kaynağı!
Şenol Güneş kazanarak başladı! Beşiktaş, Ümraniyespor'a gol olup yağdı!
Şenol Güneş kazanarak başladı! Beşiktaş, Ümraniyespor'a gol olup yağdı!
Tahta kaşıkları makineye atmayın kaynatın! Sinsice tehlike saçıyor
Tahta kaşıkları makineye atmayın kaynatın! Sinsice tehlike saçıyor
Herkes aynı hatayı yapıyor! Lavaboya bunu dökerseniz anında tıkanıyor
Herkes aynı hatayı yapıyor! Lavaboya bunu dökerseniz anında tıkanıyor
Bakanlıktan tahıl koridoru açıklaması: Tahıl sevkiyatı geçici olarak durduruldu!
Bakanlıktan tahıl koridoru açıklaması: Tahıl sevkiyatı geçici olarak durduruldu!
Virajı alamayınca tren raylarına uçtu! Burnu bile kanamadı, seferler iptal edildi
Virajı alamayınca tren raylarına uçtu! Burnu bile kanamadı, seferler iptal edildi
Simit katmer tarifi Gaziantep'i ayağınıza getiriyor!
Simit katmer tarifi Gaziantep'i ayağınıza getiriyor!
NATO'dan Putin'e tepki: Gıdayı silah olarak kullanmaktan vazgeçmeli
NATO'dan Putin'e tepki: Gıdayı silah olarak kullanmaktan vazgeçmeli
Paslanmış lavabonuzu anında açacak mucize yöntem 4 yolu var!
Paslanmış lavabonuzu anında açacak mucize yöntem 4 yolu var!
İstanbulspor Fenerbahçe (CANLI YAYIN)
İstanbulspor Fenerbahçe (CANLI YAYIN)