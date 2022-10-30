Paslanmış lavabonuzu anında açacak mucize yöntem 4 yolu var!

Pas lekesi metal kullanımı olan hemen her yerde su ile temas sonucu karşımıza çıkar ve oldukça zorlu bir lekedir. Tesisata bile zarar vererek çok büyük masraflar çıkarabilir. Özellikle banyo musluklarında sıkça rastlanan paslanma olaylarını evdeki malzemeler ile anında çözebiliriz. İşte paslanmaya anında çözüm...

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Su ile demirin teması sonucu demirin oksitlenmesi ile oluşan en zorlu lekelerden biri de pastır. Üstelik bu leke musluklarda, fayanslarda, kıyafetlerde, evdeki beyaz eşyalar ya da küçük ev aletlerinde görülebilen çok yaygın bir lekedir. Ancak korkmayın bu lekeden kurtulmak mümkün. Değişik zeminlerdeki pas lekesi nasıl çıkar?

Temizliğin baş tacı karbonat

İlk olarak paslanmış olan metalı çalkalayıp yıkayın. Paslı bölgelere karbonat dökün. Tüm paslı bölgelerin karbonat ile kaplandığından emin olduktan sonra bir saat kadar bir yere bırakın. 1 saat sonra metal bir fırça veya çelik yün ile kazıyın. Ardından durulayın, kurulayın.

Limon ve tuzu deneyin

İlk olarak paslı bölgeyi tuz ile iyice tuzlayın. Ardından limonu ikiye bölün ve tuzun üzerine oturtun. Limon suyu ve tuz uyguladığınız paslı bölgeyi iyice fırçalayın. Eğer ilk seferde çıkmazsa bu işlemi tekrar uygulayın. Limon ve tuzu uyguladıktan sonra 2 saat bekletin. Ardından duruladıktan sonra iyice kurulayın

Sitrik asit kullanırken dikkat

Bir kabın içerisine bir kaç cm su ilave edin. Üzerine 2-3 yemek kaşığı sitrik asit ekleyin. Paslı maddelerinizi bu suyun içine batırın ve 11 gece bekletin. Ertesi gün suyun içinden çıkarın ve fırçalayın Ardından metal eşyalarını durulayın ve güzelce kurulayın

Patates bulaşık sabunu muhteşem ikili!

İlk olarak bir patatesi ortadan ikiye ayırın. İç kısmına bulaşık sabunu dökün ve iyice yayın. Patates ve sabunu iyice etkileşime girdiğinden emin olduktan sonra paslı yüzeyleri ovmaya başlayın. İnatçı pas lekelerine karşı bu yöntem de oldukça işe yaramaktadır.