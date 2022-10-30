Elinizi çabuk tutun! Bakanlık duyurdu başvuru için yarın son gün

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi için başvurular 31 Ekim 2022 Pazartesi günü sona erecek.

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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesine başvurular için yarın son gün. Bakanlık, “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi için bankalar aracılığıyla yapılan başvuruların 31 Ekim 2022 Pazartesi günü sona ereceğini duyurdu. e-Devlet üzerinden yapılan başvurular ise 28 Ekim Cuma günü tamamlandı.

“İlk Evim, İlk İş Yerim” projesine şu ana kadar 8 milyona yakın vatandaşın başvuruda bulunduğu, resmî müracaatları tamamlanan talep sayısının ise 5 milyona yaklaştığı bilgisi paylaşıldı.

2 bin 280 lira taksitle

Vatandaşlar, 2+1 konutlara 240 ay vade ile aylık 2 bin 280 lira taksitle sahip olabilecek; 3+1 konutlara ise 240 ay vade ile aylık 3 bin 187 lira taksitle erişebilecek.