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Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 71 kuruş zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 71 kuruş zam geliyor

Araç sahiplerini üzecek haber geldi. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, benzine yarın gece yarısından sonra 71 kuruş zam gelecek. Zam sonrası benzinin litresi 21 lirayı aşacak.

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Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareket devam ediyor.

Sözcü'de yer alan habere göre sektör kaynakları benzine pazartesi günü gece yarısından sonra 71 kuruş zam geleceğini bildirdi.

Litresi 21 lirayı aşacak

Yarınki zamla birlikte İstanbul’da benzinin litresi 21,37 TL’ye, İzmir’de 21,51 TL’ye ve Ankara’da ise 21,53 TL’ye yükselecek.

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