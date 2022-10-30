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İcradan ucuz araç alma vaadine inanan 4 kişi 12 milyon lira kaptırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İcradan ucuz araç alma vaadine inanan 4 kişi 12 milyon lira kaptırdı

İSTANBUL'da kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıtan 25 yaşındaki şahıs, icradan ucuza araç alma vaadiyle 4 kişiyi 12 milyon lira dolandırdı. Kullandığı çakarlı araç ile birlikte gözaltına alınan şüphelinin üzerinde sahte cumhuriyet savcısı kimliği ve Hakimler Savcılar Kurulu amblemli cüzdan ele geçirildi.

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İstanbul’da tanıştığı kişilere kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıtan bir kişi icradan ve gümrükten araç satın aldığını söyleyerek yüksek kar vaadiyle vatandaşları dolandırdı.

Mağdurların polise başvurması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık masası ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.

İnandırıcı olsun diye savcılık ibareli yazılar kullanmış

Vatandaşlara icradan ve yurt dışından getirilen araçları ucuza satın alma vaadinde bulunan şahsın, 4 kişiyi 12 milyon TL dolandırdığı anlaşıldı. Zanlının inandırıcı olsun diye bilgisayar ortamında hazırlanmış savcılık ibareli yazılar kullandığı da tespit edildi.

Çalışmaların ardından operasyon düzenleyen ekipler kimliği tespit edilen 25 yaşındaki Ramazan G.'yi gözaltına aldı. Şahsın üzerinden sahte cumhuriyet savcısı kimliği, Hakimler ve Savcılar Kurulu amblemli cüzdan ele geçirildi. Zanlının kiralık olarak kullandığın lüks aracında çakar tertibatı olduğu da görüldü. Araçta bulunan 1 milyon 30 bin liraya polis ekiplerince el konuldu.
Sahte savcı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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