Tam da mevsimi enfes balkabağı çorbası tarifi

Kış aylarının çorbasıyla tatlısıyla sevilen bir lezzeti balkabağı. Balkabağı çorbasını internethaber.com okurları için leziz mi leziz bir çorba tarifiyle sizler için hazırladık. Soğuk günlerde sıcacık, dumanı üstünde enfes lezzetiyle içinizi ısıtacak ve güç verecek balkabağı çorbasını mutlaka deneyin! İşte balkabağı çorbası tarifi...

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Balkabağını genellikle tatlı olarak sofralarımıza konuk ediyoruz. Ancak balkabağının çorbası da tatlı tarifleri kadar lezzetli. Üstelik bu lezzetli besin sağlığa da oldukça faydalı. Hastalıklardan koruyan balkabağının çorbasıyla hem içiniz ısınacak hem de vücudunuz güçlenecek. İşte tadına doyum olmayan balkabağı çorbası tarifinin malzemeleri ve hazırlanışı!

Balkabağı çorbası malzemeleri

3 dilim bal kabağı

1 adet havuç

1 adet patates

1 adet soğan

3 diş sarımsak

Sıvı yağ

Tuz, pul biber, karabiber, zerdeçal

2 litre su

1 su bardağı süt

1 su bardağa et suyu veya 2 adet et suyu tablet

Balkabağı çorbası nasıl yapılır?

Öncelikle kabakları temizleyip küp şeklinde doğruyoruz ve yıkıyoruz.

Tencereye su ile birlikte koyup rendelenmiş patatesi ilave ediyoruz ve kaynatıyoruz.

Rendelenmiş havuç, küp küp doğradığımız soğan ve sarımsağı tavada sıvı yağı ile kavuruyoruz ve tencereye ilave ediyoruz.

Bir bardak et suyunu ve tuz da ilave ediyoruz ve sebzeler yumuşayana kadar kaynatıyoruz.

Blendırdan geçirin ve süt, pul biber, yarım çay kaşığı zerdeçal ilave edin.

Kısık ateşte beş dakika daha kaynatın ve karabiber ilave edip altını kapatın.

Güçlü bir antioksidan kaynağı

Bal kabağı, alerjik reaksiyonların önlenmesine yardımcı olur. Astım, alerji gibi hastalıkların temelinde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi yer alırken, antioksidan kapasitesi yüksek vitamin ve mineraller önem kazanır. Antioksidan kapasitesi en yüksek vitaminlerden biri olan beta karotenlerin ise en yüksek oranda bulunduğu besinlerden bir tanesi bal kabağı. Yarım su bardağı kadarında günlük ihtiyacın 2 katı kadar vitamin A bulunur.

Kolesterolü düşürüyor

Zengin lif içeriği, potasyum ve C vitamini deposu bal kabağı, kalp sağlığının korunmasında faydalıdır. Yapılan araştırmalara göre, lifli içeriğe sahip ürünlerin tüketilmesi ile meydana gelebilecek koroner kalp sorunlarının % 40 azalması sağlanabilmektedir. Buna göre bal kabağı tüketimi de içerdiği lifli yapısı nedeniyle oldukça önemlidir. Ayrıca, bal kabağının çekirdeği de kolesterolün engellenmesinde önemlidir.

Mikroplara kalkan oluyor

Antioksidan vitamin ve minerallerden oldukça zengin olduğundan vücudu bakteri, virüs ve mikroplardan koruyarak mevsim geçişlerinde ve dondurucu kış günlerinde bağışıklık sisteminin desteklenmesine yardımcı olur.

Tansiyonu düzenler

Bal kabağı potasyumun bakımından zengindir. Bu da felç riskini azaltan bir durumdur. Bal kabağı çekirdeklerinin içinde fitoöstrojen adında bir madde bulunur. Bu hormon oldukça önemlidir. Çünkü bu hormonun alımı sayesinde yüksek tansiyon büyük ölçüde önlenebilir.

Göz sağlığına iyi geliyor

İçeriğinde bulunan ksantin adlı bileşen ultraviyole ışığın göz tarafından süzülmesine yardımcı olurken bu durum ileri yaşlarda görülebilecek gözde doku hasarı ve katarakt probleminin önüne geçer. İçeriğinde bulunan A vitamini ayrıca gece ve alacakaranlıkta gözün ışığa uyumunu sağlayarak görüş kabiliyeti kazandırır.

Cilt kuruluğunu önler

Özellikle kadınlar soğuk kış günlerinde ciltlerinin kuruyup çatlamasından şikayetçi olur. Oysa cildin ışıltısını ve tazeliğini sağlayan malzemeler kozmetik mağazalarında değil, tam da yanı başınızda durur; yani mutfağınızda! Soğuk kış günlerinde kurumaya başlayan cildin yenilenmesini içeriğinde bulunan antioksidan mineraller ve A vitamini destekler. Peeling olarak dahi birçok maskenin içeriğinde bulunan bal kabağı özellikle çorba olarak tüketildiğinde cildin nem kazanmasına destek olur.