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Milli Eğitim Bakanı talimat vermişti! Promosyon tutarnda büyük artış

Milli Eğitim Bakanı talimat vermişti! Promosyon tutarnda büyük artış

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla revize edilen banka promosyon sözleşmesiyle Bakanlık merkez teşkilatı personelinin promosyonu 25 bin 500 liraya yükseltildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB merkez teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapıldığı Vakıflar Bankası ile personel başına 3 bin lira ödenmek üzere 1 Ocak 2021'den geçerli ve üç yılı kapsayan banka promosyon anlaşması, Bakan Mahmut Özer'in talimatıyla güncellendi.

Vakıfbank Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucu 31 Aralık 2023'te süresi dolacak maaş promosyon sözleşmesi, iki yıl ilaveyle revize edildi. Buna göre, daha önce personel başına alınan 3 bin liraya ek olarak 22 bin 500 lira daha ödenerek maaş promosyonu 25 bin 500 liraya yükseltilmiş oldu.

Maaş hesaplarına yatırılacak

Vakıflar Bankası MEB şubesiyle imzalanan sözleşmeye göre, banka promosyon ücretleri 16 Kasım 2022'de personelin maaş hesaplarına yatırılacak.

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