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Egzamam var diye üzülmeyin! Öyle bir faydası çıktı ki çok şaşıracaksınız!

Egzamam var diye üzülmeyin! Öyle bir faydası çıktı ki çok şaşıracaksınız!

Ciltte kızarıklık, şiddetli kaşıntılara neden olan egzama, halkın büyük bir kesiminin muzdarip olduğu bir sağlık sorunu. Egzaması olanlar bu sorundan kurtulmanın yollarını ararken egzamanın bir faydası ortaya çıktı. Egzamanın tahrişe ve kaşıntıya neden olsa da kişileri cilt kanserinden koruyabileceği öne sürüldü.

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Egzama, farklı nedenlerle gelişebilen; deride kızarıklık, şişme, kaşıntı gibi belirtilerle kendisini gösteren oldukça yaygın bir cilt hastalığıdır. Pek çok türü bulunan egzamanın, ‘atopik dermatit’ türü en yaygın görülen alerjik egzamadır. Tıpta dermatit olarak isimlendirilen hastalık çocukları da ciddi şekilde etkileyerek hayatını olumsuz yönde etkiliyor.

Egzamanın kesin bir tedavisi yok

Yaygınlığına rağmen egzamanın sebepleri ve kesin tedavisi ile ilgili tıp dünyasının halen net bir uzlaşma yoktur. Egzamanın daha çok kalıtsal olduğu düşünülmektedir ve hastaların çoğunda ortak belirtiler gözlenir. Bu nedenle hastalığın belirtilerinin iyi bilinmesi erken teşhis ve tedavi başarısı için önemlidir. Kesin tedavisi bulunmamasına rağmen hekimin önerdiği uyarı ve önlemlere uyulması sorunun çözümü için önemlidir.

Tümörü engellediği ortaya çıktı

Egzamayla ilgili ortaya çıkan yeni bir gelişme ise duyanları hayrete düşürdü. King's College London tarafından yapılan araştırmaya göre, egzamaya sahip olmak, tümör oluşumunu engelleyebileceğini söyledikleri bir bağışıklık tepkisini tetikliyor. Bu bağışıklık tepkisi, potansiyel olarak tehlikeli kanserli hücreleri cilt yüzeyinden atarak çalışır.

Egzama bazen cildin dış katmanlarındaki yapısal proteinlerin kaybıyla sonuçlanır ve bu da cilt bariyerinin kusurlu olmasına neden olur.

Çalışmada kullanılan farelerin, egzaması olanlarda bulunan bazı cilt kusurlarını çoğaltmak için genetik olarak tasarlandı.

Fareleri cilt kanserine karşı korudu

Araştırmacılar, farelerde kansere neden olan iki kimyasalın etkilerini kusurla karşılaştırdı. Kusurlu farelerdeki cilt kanseri tümörlerinin sayısının, kusurlu olmayanlara göre altı kat daha düşük olduğunu keşfettiler. Sonuç olarak, sonuçlar epidermal bariyer olarak bilinen kusurların fareleri iyi huylu tümörlerin gelişimine karşı koruduğunu gösteriyor.

eLife dergisinde yayınlanan çalışma, cilt kusurlarının bir sonucu olarak ortaya çıkan alerjinin bir kişiyi cilt kanserinden koruyabileceğini gösteren türünün ilk örneğiydi.

Peki Atopik dermatit tedavisi nasıl olur?

Egzamanın en yaygın görülen türü olan atopik dermatit tedavisinde her hastanın uyması gereken tetikleyicilerden kaçınma, doğru deri bakımı ve nemlendirici kullanımı dışında sürme ilaçlar (topikal tedaviler), ışık tedavisi (fototerapi yöntemleri) ve sistemik tedaviler (ağız yoluyla ya da iğne şeklinde uygulanan) birçok tedavi yöntemi bulunmaktadır. Atopik dermatitinizin şiddeti, lezyonlarınızın yaygınlığı, genel sağlık durumunuz ve varsa ek hastalıklarınız dikkate alınarak size uygun tedavinin başlanması ve genel önlemler/deri bakımı hakkında doğru bilgilendirme için Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji-Cildiye) uzmanına başvurulması önerilebilir.

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