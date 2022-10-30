Gaziantep'te yaşandı! Tedavi için geldiği hastanede sedyeden düşen hasta hayatını kaybetti
GAZİANTEP’te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Tedavi sonrasında taburcu edilen bir hasta, sağlık ekiplerinin taşıdığı sedyeden düşmesi sonucu hayatını kaybetti.Abone ol
İddiaya göre, böbrek rahatsızlığı sebebiyle 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürülen yabancı uyruklu Hüseyin Mustafa, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ambulansla evine götürülecek olan Mustafa, sedye ile ambulansa taşınırken sedyeden düştü. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Hüseyin Mustafa, aynı hastanede tekrar tedavi altına alındı ve 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Olayı doğrulayan Gaziantep Sağlık Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını belirtti.
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