BIST 3.879
DOLAR 18,58
EURO 18,54
ALTIN 982,72
HABER /  GÜNCEL

CHP Çerkeş İlçe Başkanlığı'na molotofkokteyli saldırı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
CHP Çerkeş İlçe Başkanlığı'na molotofkokteyli saldırı

ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı binasına yanıcı madde atılmasına ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Abone ol

 CHP Çerkeş İlçe Başkanlığının bulunduğu binaya bir şahıs molotofkokteyli attı. Saldırı neticesinde binanın dış cephesinde bulunan tabelalar tutuşurken, şüpheli şahıs olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından CHP İlçe Başkanlığı ile aynı binada bulunan yurttaki öğrenciler tahliye edildi.

Şüpheli şahıs olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hastalık kapınızı çalmış olabilir! Sürekli kulağımın içi kaşınıyor diyenler aman dikkat
Hastalık kapınızı çalmış olabilir! Sürekli kulağımın içi kaşınıyor diyenler aman dikkat
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Güney Kore'de 'Cadılar Bayramı'nda çıkan izdihamda 151 kişi öldü faciaya şahit olan Türk vatandaşları anlattı
Güney Kore'de 'Cadılar Bayramı'nda çıkan izdihamda 151 kişi öldü faciaya şahit olan Türk vatandaşları anlattı
Çok şiddetli patlama oldu! Korkunç görüntü 8 kişi öldü
Çok şiddetli patlama oldu! Korkunç görüntü 8 kişi öldü
38 yıldır hapiste olan kişi DNA testiyle suçsuz çıktı ilk sözleri bu oldu
38 yıldır hapiste olan kişi DNA testiyle suçsuz çıktı ilk sözleri bu oldu
Ahmet Hakan: Meral Abla! Şunun ağzına biraz acı biber sürer misin lütfen
Ahmet Hakan: Meral Abla! Şunun ağzına biraz acı biber sürer misin lütfen
Sakarya Erenler'de sünger fabrikası alevlere teslim oldu
Sakarya Erenler'de sünger fabrikası alevlere teslim oldu
Namağlup lider Napoli farklı kazandı İnter de 3-0'la geçti
Namağlup lider Napoli farklı kazandı İnter de 3-0'la geçti
Liverpool şampiyonluk yarışında bir darbe daha yedi
Liverpool şampiyonluk yarışında bir darbe daha yedi
Barcelona Valencia deplasmanında son dakikada Lewandowski ile kazandı
Barcelona Valencia deplasmanında son dakikada Lewandowski ile kazandı
Doğu Perinçek'ten Nevşin Mengü'ye Atatürk'lü cevap
Doğu Perinçek'ten Nevşin Mengü'ye Atatürk'lü cevap
Ukrayna'dan sert karşılık: Rus terörü ve şantajı kaybetmeli
Ukrayna'dan sert karşılık: Rus terörü ve şantajı kaybetmeli