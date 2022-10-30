CHP Çerkeş İlçe Başkanlığı'na molotofkokteyli saldırı

ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı binasına yanıcı madde atılmasına ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

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CHP Çerkeş İlçe Başkanlığının bulunduğu binaya bir şahıs molotofkokteyli attı. Saldırı neticesinde binanın dış cephesinde bulunan tabelalar tutuşurken, şüpheli şahıs olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından CHP İlçe Başkanlığı ile aynı binada bulunan yurttaki öğrenciler tahliye edildi.

Şüpheli şahıs olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.