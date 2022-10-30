Güney Kore'de 'Cadılar Bayramı'nda çıkan izdihamda 151 kişi öldü faciaya şahit olan Türk vatandaşları anlattı

Güney Kore'nin başkenti Seul'de 'Cadılar Bayramı' kutlamalarında çıkan izdihamda 151 kişi hayatını kaybetti, 19'u ağır 82 kişi yaralandı. Ölenlerden 19'unun yabancı uyruklu olduğu belirlendi. İzdihamın şahitlerinden Türk vatandaşı Rabia Şirin, "Orası bu kadar çok insan için çok fazla küçük bir yer. Kurtulanların üstleri başları yırtık, ayakkabıları yok, topallıyorlardı. Bir tane kızın bacağı kırılmıştı arkadaşının sırtına binip gidiyordu. Çok ilginç, çok korkunçtu." dedi.

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Güney Kore'nin başkenti Seul'de dün gece Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 151'e yükseldi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 151 kişi yaşamını yitirirken, 19'u ağır 82 kişi yaralandı.

Ölenlerin çoğusu 20'li yaşlarda

Yetkililer, hayatını kaybedenlerin büyük kısmının 20'li yaşlardaki gençler olduğunu, 97 kadın ve 54 erkeğin izdihamda can verdiğini bildirdi.

355 kayıp ihbarı

Ölenlerden 19'unun yabancı uyruklu olduğu, aralarında Çin, Özbekistan ve Norveç vatandaşlarının bulunduğunu kaydedildi. Seul şehir yönetimi, olayla bağlantılı 355 kayıp ihbarının alındığını açıkladı.

İzdiham nasıl çıktı?

Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkililerinden Choi Cheon-sik, izdihamın, eğlence mekanlarının yer aldığı dar sokakta arka taraftakilerin kalabalığı itmeleri sonucu yaşandığını düşündüklerini belirtti. Choi, olay yerine 800'den fazla acil durum görevlisi ve 140 civarında acil durum aracı sevk edildiğini dile getirdi.

Ünlü birinin geleceği söylentisi kalabalığın artmasına yol açtı

Ulusal medyada yer alan bazı haberlere göre izdiham, Itaewon'daki eğlence mekanına kimliği açıklanmayan bir ünlünün geleceğine dair söylentilerle kalabalığın buraya akın etmesi sonucu yaşandı. Öte yandan mekanda uyuşturucu madde içeren şeker dağıtıldığına ilişkin iddialar da sosyal medyada yayıldı.

Seul'ün merkezindeki Itaewon'daki Cadılar Bayramı kutlamalarına yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, izdiham sonrasında onlarca kişinin yerlerde cansız yattığı ve acil servis çalışanları ile diğer kişilerin onlara kalp masajı yaptığı görülüyor.

Görüntülerde, üzerleri örtülü bir şekilde yerde yan yana yatırılan cansız bedenler olduğu gözlenirken kutlamaya katılanların sosyal medya hesaplarından yaptıkları canlı yayınlarda izdiham anlarının dehşeti gözler önüne serildi.

Görgü tanıkları büyük bir kalabalığın aniden 4 metre enindeki sokağa doluştuğunu, arkadakilerin baskısıyla öndekilerin düşerek üst üste yığıldığını aktardı.

Devlet Başkanı Yoon, "ulusal yas" ilan etti

Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, olayın hemen ardından düzenlediği acil durum toplantılarında olay yerinde hızlı ilk yardım görevlilerinin sevk edilmesi ve yaralıların tedavi edilmesi talimatını verdi. Yoon, ayrıca olayla ilgili adli soruşturma başlatılmasını istedi.

Televizyonlardan halka seslenen Yoon, "ulusal yas" ilan ederken, "Bu trajedi ve felaket asla yaşanmamalıydı." dedi.

İzdihamın Türk şahitleri konuştu

İzdihamın şahitlerinden Rabia Şirin, başlangıcından beri olay mahallinde olmadığını, bölgeye vardığında yolların kapatıldığını, çok sayıda polis ve yerde cesetler gördüğünü söyledi.

Ambulansların sürekli olay yerine intikal ettiğini ve doktorların yerde yatanlara kalp mesajı yaptığını belirten Şirin, "Çok sayıda insan vardı, yürümeye bile yer yoktu. Arkadaşım çağırdı diye gitmiştim, gittiğimde olayların çoğu olmuştu, bazılarını hayata döndürmeye çalışıyorlardı. Orası bu kadar çok insan için çok fazla küçük bir yer. Kurtulanların üstleri başları yırtık, ayakkabıları yok, topallıyorlardı. Bir tane kızın bacağı kırılmıştı arkadaşının sırtına binip gidiyordu. Çok ilginç, çok korkunçtu." dedi.

Şirin, etrafta ağlamaların duyulduğunu, arkadaşlarını aramaya gelenlerin olduğunu, kendisinin de arkadaşını aramak için bölgeye gittiğini söyledi.

"Patronum orada verilen hiçbir şeyi yeme, içme dedi"

Seul'de çalışan İrem Ç. ise neredeyse her 10 dakikada bir yalnızca 1 adım yürüyebildiklerini, kalabalık nedeniyle bölgedeki polisin yanına gittiklerini ve orada ceset torbaları gördüklerini anlattı.

Polis tarafından ölülere ilişkin, "Araba çarptı" yanıtı aldıklarını anlatan İrem Ç, "Öğrendik ki bir şeker dağıtılmış ve içine uyuşturucu konmuş. Bu uyuşturucuyu içenler düşmeye başlamış. Zaten birkaç kişi nefes alamayıp yola düştüğü için ezilmiş." diye konuştu.

Normalde de kalabalık olan Itaewon bölgesinin bugün daha kalabalık olduğunu aktaran İrem Ç, "Bugün insanlar kalabalıktan birbirini görmemeye başladı. Bazıları yürüyemediği için binalara tırmanıyordu. İnsanlar yavaş yavaş düşmeye başladı. Bizim giremediğimiz bir kulübün de balkonunun kalabalıktan yıkıldığı söylendi." dedi.

Olay anından sonra Güney Kore'de yasak olmasına rağmen yaralılara müdahale için ilkyardım bilen sivillerden yardım istendiğini aktaran İrem, bölgede taksilerin normalin 5 katı ücret talip ettiğini de anlattı.

İrem Ç, diğer görgü tanıklarının da aktardığı uyuşturucu iddiasına ilişkin, "Kendi patronum beni aradı. 'Sakın orada verilen hiçbir şeyi yeme, içme, sana biri bir şey verirse elini bile sürmeden o ortamdan uzaklaş, Itaewon'da insanlar uyuşturucu yüzünden ölmeye başladı.' dedi. Onun söylemesi üzerine insanların düşmeye başladığını gördük." dedi.

"1 saat önce gezerken gördüğüm birkaç kişiyi 1 saat sonra yerde yatarken gördüm"

Elif İ. de olayın hemen ardından çenesi kilitlenen insanlar gördüğünü, rengi morarmış insanlara kalp masajı yapıldığını anlattı.

Normalde ülkede sivillerin hiçbir şekilde yerde yatanlara yardım yapamayacağını, fakat ambulans ekiplerinin insanlardan yardım istediğini aktaran Elif İ, ambulanslar gelmeye başlayınca ve SMS'le uyarılar yapılınca bölgedekilerin uzaklaşmaya başladığını belirterek, "Yerde yatan bir sürü insana kalp masajı yapıyorlardı. En az 20 kişiyi üzeri örtülü halde gördük. 1 saat önce gezerken gördüğüm, kıyafetlerinden hatırladığım birkaç kişiyi 1 saat sonra yerde yatarken gördüm." diye konuştu.