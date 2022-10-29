Togg'a yeni renk! Erdoğan 'Bu durum bizi üzer' deyip istedi!

Türkiye'nin Otomobili Togg'un açılış töreni sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, otomobillerin renk serilerine yeşil rengin de eklenmesini istedi.

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Togg'un Bursa'nın Gemlik ilçesinde fabrikasısı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. İlk üretilecek otomobiller test edilip sertifikasyonlarını aldıktan sonra 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda satışa çıkacak.

Erdoğan istedi yeni renk eklendi

Tören sonrasında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "Cumhurbaşkanımız bir eksik buldu. 'Yeşil renk yok' dedi Kırmızı ve beyazın yanına bir de yeşil ekleyelim sayın Cumhurbaşkanım" açıklamasında bulundu.

Erdoğan: Yeşilin olmadığı böyle bir durum bizi üzer

Başkan Erdoğan ise "Karadenizlilere yanlış yapıyorsun. Karadeniz denildiğinde aklına yeşil gelir. Yeşilin olmadığı böyle bir durum bizi üzer. Tamam mı Gürcan" ifadelerini kullandı. Togg'un renk serisini yeşil de eklendi

TOGG renkleri

Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan "Türkiye’nin Renkleri" ile yollarda olacak.