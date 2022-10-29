Rengarenk görüntüsüyle sofranızı ışıl ışıl parlatacak rendelenmiş pancar salatası

Genellikle akşam yemeklerinin yanında en çok tüketilen yiyeceklerin arasında salata yer alır. Hemen hemen her sebze ve meyve ile yapılan salatalar yemeklerin lezzetine daha bir lezzet katar. İşte sadece yemeğin yanında yemek için değil, başlı başına sizi doyurabilecek bir lezzet abidesi, rendelenmiş pancar salatası.

2 adet orta boy kırmızı pancar

3 adet büyük boy havuç

1 demet maydanoz

5 sap taze soğan

Zeytinyağı

Limon suyu

Tuz

Havuçlu pancar salatası yapılışı:

Havuçlu pancar salatası tarifi için; ilk olarak 2 adet orta boy kırmızı pancarın kabuğunu soyup, yıkayın. Sonrasında derin bir kap içine rendenin iri tarafı ile pancarları çiğ olarak rendeleyin.

Ardından rendelediğiniz pancarların üzerine 3 adet büyük boy havucu rendenin iri tarafı ile rendeleyin. Sonrasında kaba 1 demet ince ince doğranmış maydanoz ve 5 sap ince ince doğranmış taze soğan koyun. Son olarak kırmızı pancar salatası üzerine damak tadınıza göre tuz, zeytinyağı ve limon suyu ekleyip, iyice karıştırın.

Hazırladığınız havuçlu pancar salatasını servis tabağına koyun. Üzerini istediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz. Tercihe göre salatanın içine dereotu, taze nane ve haşlanmış konserve mısır da ekleyebilirsiniz.

Pancar salatası başka nasıl yapılır?

Pancar salatasını çiğden yapabileceğiniz gibi haşlayarak da hazırlayabilirsiniz. Bunun için kırmızı pancarı haşladıktan sonra kabuğunu soyun. İster küçük küpler şeklinde doğrayabilir, isterseniz rendeleyebilirsiniz. Şayet zeytinyağlı ve limonlu sevmiyorsanız, yoğurtlu pancar salatası da hazırlayabilirsiniz. Pancarı haşlayıp, rendeledikten sonra içine yoğurt, biraz mayonez, rendelenmiş sarımsak, kırık ceviz, dereotu ve konserve mısır ekleyebilirsiniz.

Havuçlu pancar salatası ne kadar sürede hazırlanır?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 20 dakika yeterlidir. Bu sürenin 20 dakikası da hazırlık aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 6 kişilik havuçlu pancar salatası için geçerlidir.