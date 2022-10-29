Togg fiyatıyla ilgili açıklama açılış öncesi TOGG CEO'su Gürcan Karakaş duyurdu

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, aracın fiyatının henüz belli olmadığını belirterek, "Hiçbir profesyonel şirket 5-6 ay sonrası için fiyat açıklamaz" dedi.

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Karakaş, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikasın açılış töreni öncesi gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Karakuş, "4 seneden fazla bir süredir üzerinde çalıştığımız ve yaptıklarımızı size gösterebileceğimiz için çok heyecanlı ve mutluyuz. Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmesi ayrı bir gurur. Nereden nereye geldik. 4.5 sene öncesi yola çıktığımızda bir otomobilden fazlası için yola çıktığımızı söylemiş ve söz vermiştik. Türkiyemize ait, bizlere ait bir cihazdan ve küresel boyutta rekabet edebilecek bir araçtan bahsetmiştik. Adım adım bunları hayata geçirdik. Gemlik kampüsümüzde, teknoloji kampüsümüzde seri imalata hazırlığımızın, ilk araçlarımızın banttan indiği güne geldik. Niye kampüs diyoruz. Burası otomobilden bir fazlasıysa bir akıllı cihaz eko sistem merkeziyse bir imalat birimi ve üretim merkezi olmaz. Dolayısıyla burada mühendisliğimizi, prototiplerimi, tasarımlarımızı her şeyi bir çatı altında yapacağımız bir kampus olarak görüyoruz. İsmini bu yüzden TOOG'un Gemlik'teki teknoloji kampüsü olarak koyduk.

"Akıllı cihazımız hayatımızın bir parçası oluyor"

Dün aracın renklerini paylaştıklarını belirten Karakaş, "Şu ana kadarki yaklaşımlarımızda her adımı sosyal medyadan paylaştık. Renklerimizle tüm Türkiye'yi kucaklıyoruz. Sadece bir rengi değil ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Kula'nın Oltu'nun Gemlik'in tüm dünyada tanınması için. Teknolojinin gelişmesiyle bizim akıllı cihazımız hayatımızın bir parçası oluyor. Bir seyahat planlamak isterseniz, eğlenmek isterseniz bunları yapabilirsiniz. Bir yaşam alanı olarak tasarladığımız evimizden, ofisimizden sonra her türlü iş birlikleri yapıyoruz. Biz 300'e yakın start-up inceledik, 36 tanesiyle bir modelini yaptığımız hizmetin çalışmalarını yaptık, 19 tanesiyle el sıkıştık. Dış dünyayı biz size getireceğiz, siz gitmeyeceksiniz. Biz 1 sene önce bataryayı üretmek geliştirmek için bir anlaşma yaptık onun çalışmalarına başladık. Bir taraftan onları göreceksiniz bir taraftan TOGG'u göreceksiniz" dedi.

Fiyat açıklaması

Karakaş, aracın fiyatıyla ilgili soruya, "Fiyatlar belli değil, günümüz dünyasında hiçbir profesyonel şirket 5-6 ay sonrası için fiyat açıklamaz. 1. çeyreğin sonunda trafiğe çıkacağımız için ona göre planlıyoruz" cevabını verdi.

Kapasite yıllık 100 bin

15 senelik bir projeden ahzettiklerini belirten Karakaş, "Şu an kurduğumuz kapasite yıllık 100 bin, öğrenerek ve gelişerek çıkıyorsunuz. Dünyada oyunun kuralları neyse adım adım gidiyoruz" dedi.

Karakaş, TOGG'un trafiğe çıkma tarihinin Mart'ın sonu olarak belirlediklerini ifade etti.

"Rakipleriyle benzer fiyatlarda olacak" denilmişti

TOGG'un fiyat hakkında henüz net bir açıklama yapılmazken, Bakan Varank, "şu anda benzinli ya da dizel araçlar hangi fiyattan satılıyorsa biz de piyasaya girmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Mart ayında satışlar başlayacak." ifadelerini kullanmıştı. An itibariyla Togg'un dizel ve benzinli rakiplerinin giri seviyesi 900-950 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.