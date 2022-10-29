BIST 3.879
DOLAR 18,58
EURO 18,54
ALTIN 982,72
HABER /  SAĞLIK

Herkesin aklında tek soru: Turşu nasıl kurulur? Tüm püf noktalarıyla kıtır kıtır turşu yapımı...

Herkesin aklında tek soru: Turşu nasıl kurulur? Tüm püf noktalarıyla kıtır kıtır turşu yapımı...

Turşu yapmak için genellikle en uygun zaman sonbahar zamanlarıdır. Ev hanımları turşu kurmaya başladı bile. Turşuda kullanacağınız meyve ya da sebzeler taze olmalıdır. Mümkünse satın aldığınız meyve veya sebzeleri bir iki gün içinde turşu yapımında kullanın.

Abone ol

Turşu en yaygın şekliyle tuz, sirke ya da limon suyu eklenerek hazırlanmış salamura suyu içinde bekletilerek hazırlanan, yiyeceklerin yanında tükettiğimiz efsane bir yiyecektir. Eskilerin gıda maddelerini uzun süre saklama yöntemlerinden biridir. Turşular sadece sebzelerle sınırlı kalınarak kurulmuyor, Artık erik, armut ya da muşmula gibi meyvelerle de hazırlanabiliyor.

Malzemeler

Kornişon turşu için;

2 kg kornişon salatalık
Karışık turşu için;

1 kg salatalık
250 gr kıl biber
4 adet domates
2 adet havuç
Turşu suyu için;

1 su bardağı iri turşuluk tuz
3 su bardağı sirke (600 ml)
10 su bardağı su (2 litre)
2 baş sarımsak
1 yemek kaşığı limon tuzu

Yapılışı

Öncelikle kavanoz ve kapakları hazırlayalım. Her konserve veya turşu yapışımızda mutlaka yeni ve kaliteli bir kapak kullanmamız gerekiyor.
Paketinden çıkardığımız kapakları 10 dakika kaynatalım, böylece gayet yeterli bir şekilde sterilize etmiş olacağız.
Kaynayan kapakları bir maşa yardımıyla tencereden çıkaralım. Temiz bir bezin üzerine dizelim.
İyice yıkadığımız kornişonun uçlarını keserek kavanoza dik bir şekilde sıkıca yerleştirelim.
Aralarına soyduğumuz sarımsakları sıkıştıralım ve bir sıra daha kornişon dizelim.
Kalan boşluklara yine sarımsak ekledikten sonra kavanozu kornişonla dolduralım. Bu ölçülerle 3 litrelik kavanozu doldurdum. Daha fazla hazırlamak isterseniz ölçüleri artırabilirsiniz.
Karışık turşu için, yıkayıp uçlarını kestiğimiz salatalıkları pet kavanoza dik bir şekilde yerleştirelim.
Kalan boşluklara bolca sarımsak ekledikten sonra doğranmış havuçları yerleştirelim.
Kıl biberi ekleyelim, bastırarak sıkıştıralım.
Aralara sarımsak koyduktan sonra domatesleri de yerleştirelim.
Kalan havuç ve biberleri kavanozun boş yerlerine sıkıştıralım. Bir tutam maydanozla üzerini kapatalım.
Turşu suyu için derin bir karıştırma kabına sirkeyi alalım.
Su, iri salamura tuz ve limon tuzunu ilave ederek tuzlar eriyene kadar karıştıralım.
Hazırladığımız kavanozları ağzına kadar turşu suyu ile dolduralım.
Kaynattığımız kapaklarla kavanozları sıkıca kapatalım ancak gereğinden fazla sıkmamaya özen gösterelim.
Güneş almayan serin bir yerde, 2-3 hafta içerisinde turşularınız hazır olacaktır. 

Püf nokta

Turşu kurarken olmazsa olmaz bazı malzemeler var. Bunlar, sirke ve tuzdur.

Turşuluk tuz, normal sofra tuzları gibi ince değildir. Turşu kurarken iri salamura tuzu kullanılıyor. Bu tuzu marketlerden ve pazarlardan 1 kiloluk paketler halinde kolaylıkla temin edebilirsiniz.

Diğer önemli malzememiz ise sirke, sirke bildiğiniz gibi yemeğinizi yaparken ne kadar iyi kalite malzeme kullanırsanız o kadar iyi olur. Turşuda da bu geçerli sirkeniz ne kadar kaliteliyse o kadar güzel olacaktır. Farklı sirke çeşitleri kullanılsa da en yaygını benim de kullandığım üzüm sirkesidir. Okuduğum bazı kitaplarda eğer ucuz bir sirke kullanacaksanız ocakta biraz kaynatıp daha keskin bir hale getirebilirsiniz diyordu. Ben denemedim ama bütçenize göre uygun fiyatlı bir sirke alıp biraz kaynatıp çektirdikten sonra turşu yapımında kullanabilirsiniz.

ÖNCEKİ HABERLER
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
58 Yaşında Bitcoin İle Kazandı
58 Yaşında Bitcoin İle Kazandı
Fatih Portakal ve Nevşin Mengü beni bitirdi! Ne oldu sadece 2 muhalif gazeteci gitti
Fatih Portakal ve Nevşin Mengü beni bitirdi! Ne oldu sadece 2 muhalif gazeteci gitti
Muzun bu faydasını duyanlar içinden çok kabuğuna değer veriyor
Muzun bu faydasını duyanlar içinden çok kabuğuna değer veriyor
Togg'dan açılış öncesi dikkat çeken paylaşım 'Devrim' detayı
Togg'dan açılış öncesi dikkat çeken paylaşım 'Devrim' detayı
Minibüs beklerken kafasına elektrik direği düşüp öldü! 2 hafta sonra evlenecekmiş
Minibüs beklerken kafasına elektrik direği düşüp öldü! 2 hafta sonra evlenecekmiş
İstanbul’a yeni vapur hatları geliyor! Seferler 1 Kasım’da başlıyor
İstanbul’a yeni vapur hatları geliyor! Seferler 1 Kasım’da başlıyor
Otobanda yolcu otobüsü alev alev yandı! Söndürme çalımaları sürüyor...
Otobanda yolcu otobüsü alev alev yandı! Söndürme çalımaları sürüyor...
İstanbul'un göbeğinde sosyal medya fenomeninin arabasına silahlı saldırı anbean kamerada
İstanbul'un göbeğinde sosyal medya fenomeninin arabasına silahlı saldırı anbean kamerada
Selçuk Bayraktar: Kızılelma daha hiç uçmadı, ona büyük ülkelerden talep var
Selçuk Bayraktar: Kızılelma daha hiç uçmadı, ona büyük ülkelerden talep var
Cumhuriyet'in 99. yılı kutlanıyor! Devlet erkanı Anıtkabir'e çıktı 'TOGG'la taçlandırıyoruz'
Cumhuriyet'in 99. yılı kutlanıyor! Devlet erkanı Anıtkabir'e çıktı 'TOGG'la taçlandırıyoruz'
Prof. Naci Görür Malatya'daki depremin ardından uyardı
Prof. Naci Görür Malatya'daki depremin ardından uyardı