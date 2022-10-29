Herkesin aklında tek soru: Turşu nasıl kurulur? Tüm püf noktalarıyla kıtır kıtır turşu yapımı...

Turşu yapmak için genellikle en uygun zaman sonbahar zamanlarıdır. Ev hanımları turşu kurmaya başladı bile. Turşuda kullanacağınız meyve ya da sebzeler taze olmalıdır. Mümkünse satın aldığınız meyve veya sebzeleri bir iki gün içinde turşu yapımında kullanın.

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Turşu en yaygın şekliyle tuz, sirke ya da limon suyu eklenerek hazırlanmış salamura suyu içinde bekletilerek hazırlanan, yiyeceklerin yanında tükettiğimiz efsane bir yiyecektir. Eskilerin gıda maddelerini uzun süre saklama yöntemlerinden biridir. Turşular sadece sebzelerle sınırlı kalınarak kurulmuyor, Artık erik, armut ya da muşmula gibi meyvelerle de hazırlanabiliyor.

Malzemeler

Kornişon turşu için;

2 kg kornişon salatalık

Karışık turşu için;

1 kg salatalık

250 gr kıl biber

4 adet domates

2 adet havuç

Turşu suyu için;

1 su bardağı iri turşuluk tuz

3 su bardağı sirke (600 ml)

10 su bardağı su (2 litre)

2 baş sarımsak

1 yemek kaşığı limon tuzu

Yapılışı

Öncelikle kavanoz ve kapakları hazırlayalım. Her konserve veya turşu yapışımızda mutlaka yeni ve kaliteli bir kapak kullanmamız gerekiyor.

Paketinden çıkardığımız kapakları 10 dakika kaynatalım, böylece gayet yeterli bir şekilde sterilize etmiş olacağız.

Kaynayan kapakları bir maşa yardımıyla tencereden çıkaralım. Temiz bir bezin üzerine dizelim.

İyice yıkadığımız kornişonun uçlarını keserek kavanoza dik bir şekilde sıkıca yerleştirelim.

Aralarına soyduğumuz sarımsakları sıkıştıralım ve bir sıra daha kornişon dizelim.

Kalan boşluklara yine sarımsak ekledikten sonra kavanozu kornişonla dolduralım. Bu ölçülerle 3 litrelik kavanozu doldurdum. Daha fazla hazırlamak isterseniz ölçüleri artırabilirsiniz.

Karışık turşu için, yıkayıp uçlarını kestiğimiz salatalıkları pet kavanoza dik bir şekilde yerleştirelim.

Kalan boşluklara bolca sarımsak ekledikten sonra doğranmış havuçları yerleştirelim.

Kıl biberi ekleyelim, bastırarak sıkıştıralım.

Aralara sarımsak koyduktan sonra domatesleri de yerleştirelim.

Kalan havuç ve biberleri kavanozun boş yerlerine sıkıştıralım. Bir tutam maydanozla üzerini kapatalım.

Turşu suyu için derin bir karıştırma kabına sirkeyi alalım.

Su, iri salamura tuz ve limon tuzunu ilave ederek tuzlar eriyene kadar karıştıralım.

Hazırladığımız kavanozları ağzına kadar turşu suyu ile dolduralım.

Kaynattığımız kapaklarla kavanozları sıkıca kapatalım ancak gereğinden fazla sıkmamaya özen gösterelim.

Güneş almayan serin bir yerde, 2-3 hafta içerisinde turşularınız hazır olacaktır.

Püf nokta

Turşu kurarken olmazsa olmaz bazı malzemeler var. Bunlar, sirke ve tuzdur.

Turşuluk tuz, normal sofra tuzları gibi ince değildir. Turşu kurarken iri salamura tuzu kullanılıyor. Bu tuzu marketlerden ve pazarlardan 1 kiloluk paketler halinde kolaylıkla temin edebilirsiniz.

Diğer önemli malzememiz ise sirke, sirke bildiğiniz gibi yemeğinizi yaparken ne kadar iyi kalite malzeme kullanırsanız o kadar iyi olur. Turşuda da bu geçerli sirkeniz ne kadar kaliteliyse o kadar güzel olacaktır. Farklı sirke çeşitleri kullanılsa da en yaygını benim de kullandığım üzüm sirkesidir. Okuduğum bazı kitaplarda eğer ucuz bir sirke kullanacaksanız ocakta biraz kaynatıp daha keskin bir hale getirebilirsiniz diyordu. Ben denemedim ama bütçenize göre uygun fiyatlı bir sirke alıp biraz kaynatıp çektirdikten sonra turşu yapımında kullanabilirsiniz.