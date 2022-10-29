Muzun bu faydasını duyanlar içinden çok kabuğuna değer veriyor

Hem lezzetiyle hem de faydaları sebebiyle birçok kişi tarafından sevilen muzun aslında bilinmeyen de birçok faydası bulunuyor. Ancak bu faydaları muzun kendisi değil kabuğu sağlıyor.

Abone ol

Bir kış meyvesi olan muz, yazın da severek tüketiliyor. Birçok faydası bulunan bu meyvenin, kendisi kadar kabuklarının da türlü yararları bulunuyor. İşte öğrendiğinizde çöpe atmaya kıyamayacağınız muz kabuğunun faydaları

· Akneleri yok eder, sivilcelere iyi gelir.

· Diş üzerinde meydana gelen lekeleri giderir, dişleri beyazlatır.

· Cilt lekeleri ve siyah noktalara karşı etkilidir.

· Böcek ve sivrisineklerin oluşturduğu kaşıntıları ve izleri giderir.

· Kıymık batmasına çözümdür.

· Göz altı şişliklerine ve göz torbalarına olumlu etkisi vardır.

· Şiddetli baş ağrısına karşı etkilidir.

· Sedef hastalığının tedavisine destek olur.

· Vücutta meydana gelen siğilleri azaltır.

· Ayak tabanında meydana gelen nasırlara ve topuk dikenine iyi gelir.

· Ayakkabıları tahriş etmeden parlatır.

· Muz kabuğu nasıl kullanılır?

Akne ve sivilceler için; Muz kabuğu, iltihap önleyici özelliklere sahiptir. Bu sayede cilt yüzeyinde kullanıldığında aknelerin oluşmasını önlüyor. Sivilcelerin kurumasını sağlıyor. Bu özelliğinden faydalanmak için muz kabuğunun iç kısmıyla, yüzünüze hafifçe masaj yapın. Cildin bu maddeleri emmesi için, 20 dakika bekleyin. Sonrasında soğuk suyla yıkayın. Bu yöntemi günde 2 kez tekrarlayabilirsiniz.

Diş lekeleri

Muz kabuğunun içinde bulunan sitrik asit, hem lekelerin giderilmesine, hem de dişlerin güçlenmesine destek olur. Bunun için muz kabuğunun iç kısmıyla dişlerinizi bastırmadan ovuşturun. Sonrasında dişlerinizi her zamanki gibi fırçalayın. Bu yöntemi günde 1-2 kez tekrarlayabilirsiniz. Düzenli uygulamalarda fark kısa sürede görünür.

Cilt lekeleri

Siyah noktalar için; Muz kabuğunun içiyle cildinize 5 dakika boyunca masaj yapın. Sonrasında 20 dakika bekleyin ve soğuk suyla durulayın. Haftada 2-3 kez uygulayabilirsiniz. Muz maskesi kuru ciltler için; Bir adet muzu soyup kasede ezin. 1 çay kaşığı bal ve badem yağını ezilmiş muza ekleyip karıştırın. Karışımı, ince bir tabaka halinde yüzünüze sürüp gerilme hissedinceye kadar 4-5 dakika bekletin. Ilık su ile yıkayıp temizleyin.

Böcek ve sinek ısırıkları

Muz kabuğunda bulunan polisakkaritler, böcek ısırıklarından sonra meydana gelen kaşıntı ve şişlikleri giderir. Bu özelliğinden yararlanmak için, ısırığın olduğu bölgeye 5 dakika muz kabuğuyla masaj yapın. Sonrasında 15 dakika bekleyin ve temizleyin.

Kıymık

Cildin yumuşamasına ve nemlenmesine destek olan muz kabuğu, kıymık batmalarına da birebir. Kıymığın olduğu bölgeye muz kabuğu koyun ve bandajla sararak sabitleyin. 5 saat beklettikten sonra bandajı açabilirsiniz. Kıymık, muz kabuğuyla birlikte çıkmış olacaktır.

Göz altı torbaları ve şişlikleri

Muz kabuğu, nemlendirici özelliği sayesinde göz altı torbalarından kurtulmanızı sağlayabilir. Bunun için, muz kabuğunun içinde bulunan kısımları kazıyın. Parmağınızın ucuyla göz altına bu karışımı sürün. Etkisini arttırmak için, aloe vera yağıyla karıştırabilirsiniz. Maskeyi 15 dakika beklettikten sonra bol suyla birlikte temizleyin. (Göze çok yakın sürmemeye özen gösterin.)

Şiddetli baş ağrısı

Baş ağrılarını dindirmek için muz kabuğunu alın ve şakak bölgelerine yerleştirin. Düşmemesi için bir bezle sararak sabitleyebilirsiniz. Ağrınızın yavaş yavaş geçtiğini görebilirsiniz.

Sedef hastalığı

İçeriğinde farklı antioksidanlar bulunan muz kabuğunu, doktorunuz onaylarsa sedef hastalığı tedavisi için de kullanabilirsiniz. Bunun için muz kabuğuna zeytinyağı döküp sedefli bölgeye sürmeniz, daha sonra soğuk suyla temizlemeniz yeterli. Ancak dediğimiz gibi bu yöntemi uygulamadan önce mutlaka doktorunuzun onayını alın.

Siğiller

Muz kabuğu, siğilleri eritme mevzusunda da destek olur. Siğilin boyutundan daha büyük olan bir muz kabuğunu bu bölgeye yerleştirin ve bandajla sararak bir gece bekletin. Ertesi sabah bandajı açın. Siğiller eriyene kadar bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Ancak gündüzleri bu bölgeleri sarmayın.

Nasır ve topuk dikeni

Muz kabuğunun nemlendirici özelliği topuklarda meydana gelen sertleşmiş nasırlara iyi gelir. Uygulama için gece yatmadan önce muz kabuğunu topuk bölgesine yerleştirin ve bandajla hafifçe sarın. Sonrasında çorabınızı giyin ve bir gece bekletin. Sabah kalktığınızda bandajı açarak topuklarınızı ılık suyla yıkayın.

Ayakkabıları parlatmak için; Muz kabuğu içeriğinde bulunan maddeleri sayesinde deri ayakkabıların parlamasını ve cilalanmasını sağlar. Muz kabuğu ile ayakkabılarınızı ovalayın. Üzerinde yapışkanlık kaldığında yumuşak bezle ovarak temizleyin. Bu yöntemi deri mobilyalarda kullanabilirsiniz.

Not: Şayet muza alerjiniz varsa veya alerjik bir cilde sahipseniz, bu yöntemleri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza başvurun.