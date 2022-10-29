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Metropoll anketini açıkladı! Türkiye'nin Yüzyılı sonrası AK Parti oylarında son durum

Metropoll anketini açıkladı! Türkiye'nin Yüzyılı sonrası AK Parti oylarında son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Yüzyılı vizyonunu açıklarken, Metropoll Araştırma ekim ayı anketinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre AK parti ve MHP oylarında yükseliş görülürken, İYİ Parti oylarındaki düşüş dikkat çekti.

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Metropoll Araştırma, 28 ilde 15-18 Ekim 2022 tarihleri arasında toplam 2145 kişi ile yapılan Türkiye'nin Nabzı Ekim ayı araştırması anketinin sonuçlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye'nin Yüzyılı" konuşması sırasında açıklanan ankete göre AK Parti oyları tırmanışa geçti.

AK Parti açık ara önde

Metropoll Araştırma şirketi Başkanı Özer Sencar'ın paylaştığı anket sonuçlarına göre, bu pazar seçim olsa, kararsızlar dağıtıldığında AK Parti’nin oy oranının yüzde 36,3'e yükseldiği görüldü.

MHP baraj sınırının üstünde

CHP yüzde 23,2 ile ikinci parti olurken, üçüncü sırayı yüzde 12,4 ile İyi Parti aldı. HDP yüzde 11,9 ile dördüncü sırada olurken, MHP yüzde 10 ile barajın üstüne çıktı. 

İşte diğer partilerin oy oranları

DEVA Partisi: Yüzde 1,4
Saadet Partisi: Yüzde 1,3
Zafer Patisi: yüzde 0,7
Kararsızlar, protesto oy kullanacaklar ve cevap vermeyenler: Yüzde 12.1

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