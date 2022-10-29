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Aksaray Belediyesi'nden skandal Cumhuriyet Bayramı kutlaması! Bir türlü düzeltemediler

Aksaray Belediyesi'nden skandal Cumhuriyet Bayramı kutlaması! Bir türlü düzeltemediler

AKSARAY Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı'nı yanlış kutladı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "29 Ekim Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" denildi. Tepkiler üzerine hemen silindi... Paylaşımdaki video bu kez "Cumhuriyet Bayramı" olarak tekrar paylaşıldı. Ancak videonun başlangıcındaki "29 Ekim Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" yazısı ve ifadeleri aynen kaldı.

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Aksaray Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bugün sosyal medya hesaplarında yayınladığı kutlama videosunda, “29 Ekim Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” denildi. Kutlama videosunun, belediyenin sosyal medya hesaplarında bir süre yayında kaldıktan sonra kaldırıldığı görüldü.

Rezaleti düzeltmeyi beceremediler

Bu kez aynı video "Cumhuriyet çocukların, kadınların, erkeklerin kısacası herkesin bayramı. O yüzden Cumhuriyet demek herşey demektir. Gururla onurla; 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN." notuyla tekrar paylaşıldı. Ancak videonun başlangıcındaki "29 Ekim Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" ifadesinin aynen durduğu görüldü.

CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, “29 Ekim, Cumhuriyet Bayramı’dır. Öncelikle belediyedeki arkadaşlarımıza bunu anlatalım. Anadolu’da güzel bir söz vardır, 'namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmaz' diye. Bu tip bayramlarımız, milli bayramlarımız, Cumhuriyet’le özdeşleşen bayramlarımız genelde iktidar ve onun aparatları tarafından çok önemsiz bulunduğu için, bu da aslında bu zihniyetin kalıntısı olabilir” dedi.

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