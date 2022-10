Çaya sıkılan limonun etkilerini okuyunca limonsuz çay içmeyeceksin

Kimileri çayı oldukça şekerli içerken, bazı kişiler ise şekersiz içmeyi sever. Ancak nadir de olsa çayın içine limon sıkan veya limon parçaları atan kişiler de mevcuttur. Limonlu çay bazı durumlarda kulağa oldukça tuhaf gelse de aslında birçok faydası bulunuyor.

Abone ol

Genellikle öğlen içilen çayların yanında kek, poğaça, börek gibi şeyler tüketilir. Ancak bazı misafirler bunların yerine çayın yanında bir parça limon isteyebilir. Limonlu çay içenler, bazen lezzet için olurken, çoğu zaman ise faydaları sebebiyle limonlu çay tüketiyor.Peki limonlu çayın faydaları nelerdir?

Çaya limon sıkmanın faydaları

Limon; sadece harika bir tada sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda birçok fayda sağlayabilir.

1. Antioksidan ve anti inflamatuar aktivite

Askorbik asit veya başka bir deyişle C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye destek olabilir. Esasında, C vitamini en popüler, iyi bilinen ve mühim mikro gıdalardan biridir. Enfeksiyon riskini azaltmaya ve çevresel oksidatif strese karşı korumaya destek olabilir ve iltihabı azaltabilir. Fakat bağışıklık sistemini güçlendirmekten sorumlu olan sadece C Vitamini değildir. Limondaki flavonoidler, serbest radikallere karşı korumaya destek olabilir ve birçok hastalık riskini azaltabilir.

2. Yaşlanma karşıtı özellikler

Limon, en basit bulunabilen ve lezzetli yaşlanma karşıtı yiyeceklerden biri olabilir. C vitamini, çeşitli cilt bakım ürünlerinde çok popüler bir bileşendir bilhassa yaşlanma karşıtı ve parlatıcı. Bununla birlikte, çalışmalar limon tüketmenin kolajen içeriğini artırarak ve kırışıklık oluşumunu azaltarak erken cilt yaşlanmasına da destek olabileceğini göstermiştir.

3. Antibakteriyel aktivite

Bir çalışma, çaya limon sıkarak içmenin bazı bakterilere karşı daha iyi antibakteriyel aktivite sağlayabildiğini, hatta saf yeşil veya siyah çay içmekten daha faydalı olduğunu gösterdi.

4. Antikanser aktivitesi

Çalışma, limon kabuğu ile kombine edilen siyah çayın, sadece siyah çaya kıyasla daha iyi antikanser aktivite sunabileceğini gösterdi.

5. Yüksek kan şekerini düzenleme

Hem limon suyu hem de limon kabuğu, diyabet riski yüksek olan veya daha önce teşhis konmuş insanlar için faydalı olabilir. Araştırmalar, limon kabuğunun yüksek kan şekerini düşürmeye destek olabileceğini buldu. Bunun yanı sıra limon suyundaki sitrik asit, tip 2 diyabetle alakalı bazı komplikasyonları engellemeye destek olabilir.

6. Ruh sağlığı

Araştırmalar, turunçgillerin akıl rahatsızlıkları geliştirme şansını azaltmaya destek olabileceğini göstermiştir. Anksiyete ve Alzheimer hastalığı gibi rahatsızlıklara destek olabilirler.

7. Kan basıncını düşürmek

Yürüme ile birlikte günlük limon alımı, kan basıncı üzerinde iyi bir etkiye sahip olabilir ve kardiyovasküler rahatsızlıkların önlenmesine destek olabilir.

Çaya limon nasıl eklenir?

Gerçek veya bitki çayının faydalarını limonun faydaları ile birleştirmek istiyorsanız, bunu yapmanın birkaç yolu var.

Çayınıza taze sıkılmış limon suyu ilave edin. En azından çay demlenene kadar birkaç dakika bekleyin ve limon suyunu ilave edin.

Limonun faydalarından yararlanmanın diğer bir yolu da kuru limon kabuğu eklemektir. Kabuğu evde kurutabilirsiniz. Organik limonları seçin ve kurutmadan önce daima yıkayın.

Rendelenmiş taze limon kabuğunu karıştırın ve çay yapraklarıyla demleyin. Temiz bir kabuğu olan organik limonları seçin.

Çayınıza bir damla limon esansiyel yağı ilave edin. Kullandığınız uçucu yağın yutulması için güvenli ve gıda sınıfına uygun olduğundan emin olun.

Birkaç damla limon esansiyel yağını kuru çay yapraklarıyla karıştırın. Sallayın ve hava geçirmez bir kapta saklayın. Yağ, yutulmaya uygun olmalıdır.