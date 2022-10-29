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Cumhurbaşkanı Erdoğan 1.5 saat konuştu bir kez bile 'Bay Kemal' demedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1.5 saat konuştu bir kez bile 'Bay Kemal' demedi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan dün Türkiye Yüzyılı vizyon belgesini açıkladı. Yaklaşık 1.5 saat kürsüde kalan Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken bir ayrıntı vardı. O da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Yüzyılı" vizyon belgesini açıkladığı 1.5 saatlik konuşmasında bu kez CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiç anmaması dikkat çekti. En kısa konuşmalarında bile 'Bay Kemal' diyerek Kılıçdaroğlu'na yüklenmeyi ihmal etmeyen Erdoğan'ın, 1.5 saat boyunca bir kez bile 'Bay Kemal' demediği ayrıntıyı Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi yakaladı.

Erdoğan'n, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmemesine dikkat çeken Selvi, "Erdoğan bir siyasi konuşma yapsa mutlaka muhalefeti eleştirirdi. Hele hele Kılıçdaroğlu’nu es geçmezdi. 'Bay Kemal'den başlar 'Kılıçdaroğlu'ndan çıkardı. Ama tam 1.5 saat konuştu. Bir kez bile 'Bay Kemal' demedi" ifadesini kullandı. 

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