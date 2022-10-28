Donald Trump: Twitter artık akıllı ellerde

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından açıklama yapan Eski ABD Başkanı Donald Trump, "Twitter'ın şimdi artık daha akıllı ellerde olmasından dolayı çok mutluyum" dedi.

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SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın Twitter’ı 44 milyar dolara satın aldı.

Bunun ardından Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendi kurduğu sosyal medya platformu "Truth Social" üzerinden yeni bir paylaşım yaptı.

"Twitter artık akıllı ellerde"

İHA'nın haberine göre; Trump, Twitter'ın bir an önce sahte hesaplardan kurtulması gerektiğini söyleyerek, "Twitter'ın şimdi artık daha akıllı ellerde olmasından ve ülkemizden gerçekten nefret eden radikal sol akıl hastaları ve manyaklar tarafından yönetilmemesinden dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.