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PKK’ya jandarma darbesi! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

PKK’ya jandarma darbesi! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kars'ın Kağızman ilçesinde PKK’lı teröristlere ait mağara ve sığınaklar jandarma ekiplerince imha edilirken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

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Kağızman kırsalında İl Jandarma Komutanlığı’nca titiz planlama, takip ve çalışma sonucunda icra edilen operasyonda 2 mağara ve 21 sığınak tespit edildi.

Jandarma ekiplerince mağara ve sığınaklarda yapılan aramalarda 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 M16 piyade tüfeği, 3 roketatar, 1 keskin nişancı tüfeği, 1 makineli tüfek, 1 kilo patlayıcı (TNT), 7 el bombası, 72 tüp ile silahlara ait 558 mühimmat ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güveni sağlamak maksatlıyla, ilimiz genelinde terör ve teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

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