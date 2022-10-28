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Sivas'taki Kılıçkaya Barajı'nda patlama: Ölü ve yaralılar var

SİVAS'ın Suşehri ilçesi Kılıçkaya Barajında bulunan trafo merkezinde meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya Barajı'nın santral kısmında yaşanan patlamada hayatını kaybeden teknisyen ve ağır yaralanan çalışanların kimlikleri belli oldu.

Edinilen bilgiye göre, Suşehri ilçesindeki Kılıçkaya Barajı'nın santral kısmındaki trafo merkezinde bakım ve onarım için 4 personel bulunduğu esnada kısa devre sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın hemen ardından yangın çıktı. Yangında elektik teknisyeni Ertuğrul Gazi Bozdağ (30) hayatını kaybederken, yaralanan Mevlut Koç, Ramazan Tüylü ve elektrik mühendisi Ertuğrul Bıyık ise güçlükle olay yerinden çıkartılarak kurtarıldı.

Mevlüt Koç’un durumunun ağır olduğu öğrenilirken, vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar Suşehri Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi.

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