Siz hangi pozisyonu seviyorsunuz? Uyuma şekliniz kişiliğinizi ortaya döküyor

Her insanın uykuya dalma şekli, yatağa uzanma şekli aynı kişiliği gibi farklıdır. Kimisi yumuşacık yatakta uyuması sever, kimisi sert yatakta daha rahat uyur. Ayrıca uyku pozisyonları da kişiden kişiye farklılık gösterir. Peki siz uyku pozisyonunuzun aslında kişiliğinizi yansıttığını biliyor muydunuz?

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Hepimizin birbirinden farklı, benzersiz uyku şekli vardır. Herkes yatağına çok farklı pozisyonlarda uzanır. Kimi sırt üstü yatmayı severken kimisi yüz üstü yatınca hemen uykuya geçer. Ayrıca kimimiz yumuşak yastıklardan hoşlanır, kimimiz kalın ağır battaniyelerden. Garip görünebilir, ancak bunlar genel olarak ne kadar sağlıklı olduğumuzla çok ilgilidir!

Çoğu yetişkin, en rahat ve etkili buldukları bir veya iki uyku pozisyonunu tercih eder. Her gece yanlış pozisyonda uyumak ağrıya, uykunun bölünmesine ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. Uyku pozisyonunuzu optimize etmek, bu sorunlardan kaçınmanıza ve uykunuzun kalitesini artırmanıza yardımcı olabilir.

Uyku pozisyonunuz kişiliğinizi ele veriyor

Sizin için en iyi uyku pozisyonu, yaşınıza ve belirli bir pozisyonda uyumaktan kaynaklanabilecek sonuçlardan kaçınmaya çalışıp çalışmadığınıza bağlıdır. İdeal olarak, uyku pozisyonunuz sağlıklı omurga hizasını desteklemeli ve basınç noktalarını azaltmalıdır.

Uyku pozisyonu sebebiyle ortaya çıkabilen sorunların başında sırt ve bel ağrısı gelir. Sırt ağrısı, bazı durumlarda vücudun uyurken aldığı pozisyondan kaynaklanabilen, yetişkinler arasında yaygın bir sorundur. Sırt üstü uyumak bel ağrısına yardımcı olabilir. Omuz ağrısı olanlar da sırt üstü yatmayı yan yatarak uyumaktan daha rahat bulabilirler. Yan yatma da sırt ağrısına yardımcı olabilir. Yan yatarken uygun bir yastık kullanmak ve dizlerin arasına ilave bir yastık yerleştirmek omuzları ve kalçaları aynı hizada tutmaya yardımcı olabilir.

Bazıları için uyumak çok kolay olsa da...

Uyku, hücre yenilenmesi, uğraştığımız psikolojik sorunlar ve detoksifikasyon gibi vücuttaki birçok önemli işlevin yerine getirilmesine yardımcı olur. İyi bir gece uykusundan sonra yeni bir güne başlamak daha iyi hissettirir. Bazıları için uyumak kolay olsa da, diğer insanlar uzun süre dinlenmeyi son derece zor bulabilir. Bu, uyku duruşlarıyla ilgili olabilir, ister inanın ister inanmayın!

Uyuduğumuz benzersiz duruşların yanı sıra, bunlar üç genel kategoriye ayrılabilir. Yan, mide ve sırt uyku pozisyonlarının hepsinin avantajları ve dezavantajları vardır.

Sırt üstü uyuyanlar, aralarında en şanslı olarak kabul edilir. Bu pozisyon, uyku sırasında sabit bir omurga söz konusu olduğunda en iyisidir, esnekliğini ve sağlıklı durumunu korumaya yardımcı olur. Tek dezavantajı, horlamaya yatkın kişilerin bu duruşun horlamayı artırdığını görecek olmasıdır.

Çok sayıda insan yan yatmayı tercih ediyor

Sağ ve sol tarafı olsun, bu pozisyon çok yaygındır. Kollarınızın veya bacaklarınızın uyuşmasını önlemek için uykunuzda çok fazla dönme eğiliminde olduğunuzu fark edebilirsiniz. Bütün gece aynı pozisyonda kalan ağır uyuyan biriyseniz, sürekli sağ tarafınıza yatmak reflü gibi mide sorunlarına neden olabilir.

Karnınızın üzerinde uyuyorsanız, ...

Karnınızın üzerinde uyuyorsanız, mümkünse yastığınıza ve boyun bölgenize dikkat etmeniz gerekir. Birçok sırt sorunu ve ağrı, bu pozisyonda çok gergin olan boyun omurlarından kaynaklanır. Kendinizi başka bir şekilde uyutamayacağınızı fark ederseniz, sağlıklı bir omurga için özellikle karın üstü uyuyanlar için tasarlanmış bir yastığa yatırım yaptığınızdan emin olun.