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400 kovan arıyı diri diri yaktılar Bursa'da yürekleri sızlatan görüntü

400 kovan arıyı diri diri yaktılar Bursa'da yürekleri sızlatan görüntü

BURSA'da vicdansızlar 400 kovan arıyı diri diri yaktı. Üretici Ethem Demircioğlu, tek geçim kaynağı arılarının yandığını görünce büyük üzüntü yaşadı.

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Taşımacı arıcılık yapan Ethem Demircioğlu, 400 kovan arısını Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ormanlık araziye getirdi. Her gün düzenli gelip arılarının bakımlarını yapan arıcı en son geldiğinde arı kovanlarının üzerine benzin dökülerek hepsinin yakıldığını gördü.

Yıllardır oğul alarak çoğaltığı kovanlarının hepsinin içindeki anılarıyla birlikte yakılması arıcının dünyasını başına yıktı.

Arılar 250 bin lira değerindeydi

Maddi değeri 250 bin lira olan arıları yandığı için gücü kalmayan Demircioğlu yetkililerden yardım bekliyor. Arılarının maddi değerinden çok, onların diri diri yakılmasına üzülen arıcı sorumlularının bulunup cezalandırılmasını istiyor.

"Yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum"

Uzun yıllardır taşımacı arıcılık yaptığını ifade eden Ethem Demircioğlu, "Yıldırım ilçesinde orman arazisine 400 kovan arımı Erzurum'dan getirerek koydum. Burada duran anılarım vicdansızlar tarafından yakılmış. Hiç bir şey kalmamış, hepsi yanmış. Benim geçim kaynağım buydu. 400 kovan arımı yakmışlar. Bu vicdansızlık nasıl yapılır? Ben şimdi ne yapacağım? Yetkililerden yardım bekliyorum. Suç duyurusunda bulundum. Ben kayıtlı arıcılık yapmaktayım. Kovanlarımın hepsi birliğe kayıtlı, bunu yapanların yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

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