BIST 3.879
DOLAR 18,61
EURO 18,55
ALTIN 988,48
HABER /  EKONOMİ

Acele edin 'ilk evim olsun' diyorsanız bugün e-devlette son gün başvuru sayısı bakın kaç oldu

Acele edin 'ilk evim olsun' diyorsanız bugün e-devlette son gün başvuru sayısı bakın kaç oldu

TOKİ'nin yaptığı ilk evim konutları için rekor başvuru geldi. E- Devlet üzerinden yapılan konut başvurularında bugün son gün. Bankalar üzerinden yapılan başvurular ise 31 Ekim 2022 pazartesi günü bitecek. 14 Eylül'de başlayan ev ve arsa başvuruları rekor düzeyde oldu. "İlk evim' için 8 milyon kişi başvurdu arsa için ise 525 bin başvuru var.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı eliyle hayata geçirilen “İlk Evim İlk İş Yerim” projesinin “İlk Evim” kısmı için e-Devlet başvuruları bugün sona eriyor.

Ev için kaç kişi başvurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim İlk İş Yerim” projesinin başvuruları 14 Eylül'de başladı. O günden bu yana projeye başvuranların sayısı 8 milyona ulaştı. 8 milyon başvurudan resmi müracaatları tamamlanan talep sayısı 5 milyona erişti.

Arsa için kaç kişi başvurdu

İlk başvuru tarihi 10 Ekim'den bu yana konut amaçlı arsa ve iş yeri için arsa başvurusu 525 bini bulurken iş yerine ise 45 bin kişi başvuru yaptı.

E-Devlette bugün başvuru için son gün

İlk temellerinin 25 Ekim'de atıldığı “İlk Evim” projesinin e-Devlet başvurusu bugün, banka şubeleri aracılığı ile başvurular ise 31 Ekim'de sona eriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Eylül'de kamuoyuyla paylaştığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim İlk İş Yerim” projesi çerçevesinde 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri olarak vatandaşlara sunulacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Evlilik yıldönümlerinde boşanma dilekçesini sürpriz diyerek vermişti! Şimdi de evlilik terapistine gidiyorlar
Foto Galeri Evlilik yıldönümlerinde boşanma dilekçesini sürpriz diyerek vermişti! Şimdi de evlilik terapistine gidiyorlar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Akşener 'CHP'nin şımarık medya yüzleri' dedi Kübra Par yazdı seçime kadar katlanma modundalar
Akşener 'CHP'nin şımarık medya yüzleri' dedi Kübra Par yazdı seçime kadar katlanma modundalar
58 Yaşında Bitcoin İle Kazandı
58 Yaşında Bitcoin İle Kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' mesajı! "Hizmet yolculuğumuzu zirveye çıkaracağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' mesajı! "Hizmet yolculuğumuzu zirveye çıkaracağız"
Hürriyet'in '411 el kaosa kalktı' manşetini bir paşa attı! Aydın Doğan'dan canlı yayında flaş itiraflar
Hürriyet'in '411 el kaosa kalktı' manşetini bir paşa attı! Aydın Doğan'dan canlı yayında flaş itiraflar
Bakan Dönmez duyurdu: Fatih Sondaj Gemisi yeni keşifler için çalışmalara başladı!
Bakan Dönmez duyurdu: Fatih Sondaj Gemisi yeni keşifler için çalışmalara başladı!
Saçlardaki beyazları boya kullanmadan azaltacak formül!
Saçlardaki beyazları boya kullanmadan azaltacak formül!
Bakan müjdeyi duyurdu! Paralar bugün hesapta: Ödeme detayları belli oldu!
Bakan müjdeyi duyurdu! Paralar bugün hesapta: Ödeme detayları belli oldu!
Güney Kore'den Putin'in Ukrayna restine cevap! "Bilmelisiniz ki Rusya dahil..."
Güney Kore'den Putin'in Ukrayna restine cevap! "Bilmelisiniz ki Rusya dahil..."
Annesini taciz eden adamı sokak ortasında öldürmüştü! Mahkemeye damga vuran sözler: "Babamın sapık hareketleri" vardı
Annesini taciz eden adamı sokak ortasında öldürmüştü! Mahkemeye damga vuran sözler: "Babamın sapık hareketleri" vardı
Kovulduğu için sevinen adam! Elon Musk ona gıcıktı Twitter CEO'su kovulunca servete kondu
Kovulduğu için sevinen adam! Elon Musk ona gıcıktı Twitter CEO'su kovulunca servete kondu
Çamaşırlarınız kirli çıkıyorsa makinenize hemen bunu yapın farkı görün!
Çamaşırlarınız kirli çıkıyorsa makinenize hemen bunu yapın farkı görün!
Meral Akşener, Hüseyin Baş'a gidiyor! BTP lideri İYİ Parti'den Trabzon milletvekili adayı...
Meral Akşener, Hüseyin Baş'a gidiyor! BTP lideri İYİ Parti'den Trabzon milletvekili adayı...