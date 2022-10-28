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Bakan Dönmez duyurdu: Fatih Sondaj Gemisi yeni keşifler için çalışmalara başladı!

Bakan Dönmez duyurdu: Fatih Sondaj Gemisi yeni keşifler için çalışmalara başladı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladığını duyurdu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi’nin yeni keşifler için Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi.

Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gözümüz ufukta, kulağımız doğal gaz milli takımımızda. ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonumuzla enerjide asırlık projelere imza atıyoruz. Yeni keşifler için Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı. Enerjide tam bağımsız Türkiye için aramaya devam” ifadelerini kullandı.

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