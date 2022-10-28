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Annesini taciz eden adamı sokak ortasında öldürmüştü! Mahkemeye damga vuran sözler: "Babamın sapık hareketleri" vardı

Annesini taciz eden adamı sokak ortasında öldürmüştü! Mahkemeye damga vuran sözler: "Babamın sapık hareketleri" vardı

Ankara'nın Mamak ilçesinde Yusuf Şavur (33), annesine sokakta tacizde bulunduğunu iddia ettiği Ramazan Dörttaş'ı (60) "Kimse karışmasın, namus meselesi" diye bağırıp darbederek öldü. Şavur'un tutuklu yargılandığı davaya, ölen Dörttaş'ın kızı Aycan D.'nin (23) sözleri damga vurdu.

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Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle öldürülen Ramazan Dörttaş'ın (60) kızı, babasının kötü huyları bulunduğunu ifade ederek sanıktan şikayetçi olmadı.

Dörttaş'ın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Şavur, aile yakınları, maktulün kızı A.D. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, iddianamedeki suçlamaları hatırlattıktan sonra sanıktan savunma yapmasını istedi.

Yardım etme bahanesiyle telefon numarası almış

Sanık Şavur, maktul ile geçmişe dayalı husumetlerinin ve tanışıklıklarının olmadığını söyledi. Maktul Dörttaş'ın kendisini hayırsever olarak tanıttığını, bunun üzerine annesinin de boşanma aşamasındaki kız kardeşine yardım etmesi için ondan talepte bulunduğunu belirten Şavur, "Maktul yardım etme bahanesiyle annemden kız kardeşimin telefon numarasını aldı, sonra da rahatsız etmeye başladı. Kız kardeşim bu durumdan kurtulmak için numarasını değiştirdi." diye konuştu.

Kız kardeşine ulaşamayan Dörttaş'ın bu kez annesini taciz etmeye başladığını iddia eden Şavur, şunları anlattı:

"Öldürme ya da yaralama kastım yoktu"

"Olay günü annem beni aradı, 'Beni taciz eden adam burada.' deyince annemin bulunduğu yere gittim. Annem çok korkmuştu, onu taksiyle abimlere götüreceğim esnada tacizciyi gördü. Arabadan indim, annem de arkamdan indi. Maktul annemi görünce küfretti, ardından kaçmaya başladı, arkasından koştum. Bir zaman sonra beraber yere düştük. Kalkınca bir iki kez vurdum. Öldürme ya da yaralama kastım yoktu. Yaşanılanlardan dolayı pişmanım."

 Maktulün kızı şikayetçi olmadı

Sanık ve avukatının beyanının ardından dosyada müşteki olarak yer alan maktulün kızı A.D. söz aldı. Olaydan sonra ifadesine başvurulduğunu belirten A.D, babasının ölümüne neden olan sanık Şavur'dan şikayetçi olmadığını söyledi.

Babasının geçmişte sarkıntılık düzeyinde eylemlerinin olduğunu belirten A.D, "Babamın hırsızlık, kadın pazarlama ve kumar gibi kötü huyları vardı. Anneme de sağlığında çok kötülük etti. Annem boşandığı halde ondan kurtulamadı. Sanıktan şikayetçi değilim ve davaya katılma talebim yoktur." ifadelerini kullandı.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianame

İddianameye göre Yusuf Şavur, annesini taciz ettiği iddiasıyla Ramazan Dörttaş'a saldırarak yaraladı.

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Dörttaş, yoğun bakım ünitesinde 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olaydan sonra tutuklanan sanık Şavur'un, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

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