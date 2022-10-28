BIST 3.897
DOLAR 18,61
EURO 18,54
ALTIN 988,25
HABER /  POLİTİKA

Meral Akşener, Hüseyin Baş'a gidiyor! 'Bizi Millet İttifakı'na alın' çağrısı yapmıştı

Meral Akşener, Hüseyin Baş'a gidiyor! 'Bizi Millet İttifakı'na alın' çağrısı yapmıştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nda olmak istediğini açıklayan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı Genel Merkez'de ziyaret edecek.

Abone ol

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Millet İttifakı’nda olmak istediğini açıklamış, "Ya bizi Milletİ İttifakı'na alın ya da neden almadığınızı açıklayın" çağrısı yapmıştı. BTP lideri Baş’a ilk yanıt İYİ Parti’den gelmişti. İYİ Parti yeni bir adım daha atıyor. 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, bugün saat 17.00’de Bağımsız Türkiye Partisi Genel Merkezi’nde, Genel Başkan Sayın Hüseyin Baş’ı ziyaret edeceği duyuruldu.

İlgili Haberler
BTP lideri Hüseyin Baş: Bizi Millet İttifakı'na alsınlar! Temel Bey ‘Onlar çok Atatürkçü’ dedi
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Altaylı çılgın rakamı verdi! Kur korumalı mevduat için zengine giden paraya aklınız çıkacak
Fatih Altaylı çılgın rakamı verdi! Kur korumalı mevduat için zengine giden paraya aklınız çıkacak
58 Yaşında Bitcoin İle Kazandı
58 Yaşında Bitcoin İle Kazandı
Almanya'da 14 yaşındaki Türk öğrenciye başörtüsü engeli
Almanya'da 14 yaşındaki Türk öğrenciye başörtüsü engeli
AK Parti'den davet almayan Fehmi Koru'dan tepki: Film/dizi izlemeyi tercih ederim
AK Parti'den davet almayan Fehmi Koru'dan tepki: Film/dizi izlemeyi tercih ederim
Şenol Güneş neşteri vuracak! Sürpriz isimler ilk 11'e
Şenol Güneş neşteri vuracak! Sürpriz isimler ilk 11'e
Elon Musk sahibi olduğu Twitter'a sırıtarak lavaboyla girdi intikamı fena oldu hepsini kovdu
Elon Musk sahibi olduğu Twitter'a sırıtarak lavaboyla girdi intikamı fena oldu hepsini kovdu
Beşiktaş Teknik Direktörü olan Şenol Güneş'in maaşı belli oldu rakama bakın!
Beşiktaş Teknik Direktörü olan Şenol Güneş'in maaşı belli oldu rakama bakın!
PKK'ya bir darbe daha! Suriye'de 13 terörist etkisiz hale getirildi
PKK'ya bir darbe daha! Suriye'de 13 terörist etkisiz hale getirildi
Yasa dışı bahis çetesinin lideri tanıdık çıktı! Tosuncuk. Mehmet Aydın'ın eniştesi...
Yasa dışı bahis çetesinin lideri tanıdık çıktı! Tosuncuk. Mehmet Aydın'ın eniştesi...
İstanbul'da sanayi sitesinde patlama oldu! Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da sanayi sitesinde patlama oldu! Ölü ve yaralılar var
ABD'den Rusya'ya sert uyarı: Bunun karşılığı olur
ABD'den Rusya'ya sert uyarı: Bunun karşılığı olur
Avrupa Birliği yeni benzinli ve dizel otomobilleri 2035'te yasaklıyor
Avrupa Birliği yeni benzinli ve dizel otomobilleri 2035'te yasaklıyor