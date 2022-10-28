Meral Akşener, Hüseyin Baş'a gidiyor! 'Bizi Millet İttifakı'na alın' çağrısı yapmıştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nda olmak istediğini açıklayan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı Genel Merkez'de ziyaret edecek.

Abone ol

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Millet İttifakı’nda olmak istediğini açıklamış, "Ya bizi Milletİ İttifakı'na alın ya da neden almadığınızı açıklayın" çağrısı yapmıştı. BTP lideri Baş’a ilk yanıt İYİ Parti’den gelmişti. İYİ Parti yeni bir adım daha atıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, bugün saat 17.00’de Bağımsız Türkiye Partisi Genel Merkezi’nde, Genel Başkan Sayın Hüseyin Baş’ı ziyaret edeceği duyuruldu.