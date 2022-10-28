Kızlar taktik burada! Erkekleri köleniz yapacak cümleler söyleyin görün

Erkekler de en az kadınlar kadar iltifattan ve güzel sözden hoşlanırlar. Erkeklerin kalbini çalmak, sandığınız kadar da zor değildir. Eğer erkek arkadaşınızı etkilemek ve kendinize bağlamak istiyorsanız, bu sözleri söyleyin. Sİz konuştukça, gözlerinin içindeki parıltıyı göreceksiniz.

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Her ilişkide karşılıklı övgü ve iltifat önemlidir. Kabul etsek de etmesek de, hepimizin iyi ebeveynler, iyi arkadaşlar, iyi ortaklar, iyi insanlar olduğumuzu bize birilerinin söylemesine, yani dolayısıyla takdir edilmeye ve onaylanmaya ihtiyacımız var. Bu durum, çoğu kişi tarafından önemli görülmüyor olabilir. Ancak doğru iltifatlar, devam etmeyi sağlayan, üretken ve sağlıklı kalmaya yardımcı olan ve doğru yönde ilerlerken destek olan güçlendiricilere benzer. Hem yaşamınız hem de yaşadığınız ilişki için, iltifat çok önemlidir. Erkekler de en az kadınlar kadar övgü ve iltifatı sever ve ihtiyaç duyar. Peki erkekleri teşvik eden, onları kalbinin tam on ikisinden vuran ve gerçekten iyi hissetmelerini sağlayan sözler var mı? Elbette var! Unutmayın ki, İltifatlarınızın ne olduğu değil, hissedilerek söylenmesi daha önemlidir. İşte erkekleri çok etkileyen, kalbinden vuran sözler...

Yakışıklısın, çekicisin

Güzel bir gün geçirmek için beğenilmekten ve çekici bulunmaktan daha iyi bir şey yoktur diyebiliriz. Erkekler dış görünüşleriyle kadınlar kadar ilgilenmiyor olsalar da çekici olmak ve kadınlar tarafından beğenilmek onları kalbinden vuracaktır.

Güven ve huzur veriyorsun

Güven duygusu, ilişkilerin en temel taşıdır ve güvenildiğini duymak erkekleri oldukça yüreklendirir. Yanında güvende hissettiğinizi bilmeleri, onlara kendini güçlü hissettirir ve erkeklerin en sevdiği duygu da kendini güçlü hissetmektir.

Çok bilgilisin

Erkeğin kalbine giden yol onun özgüvenini yükseltmekten geçiyor olabilir. Onun bilgisinden ve zekasından etkilendiğinizi bilmek çok hoşuna gidecektir. Daha çok şeyi doğru bilebilmek için gereken itici kuvvet olacaktır.

Kararlarına güveniyorum

Birçok kişi bilir ki karar almak, erkeklerin en sevdiği şeylerden biridir. Bu onları tam kalbinden vuracak ve daha da iyisi, emin olun daha dikkatli ve iyi kararlar almak konusunda onları teşvik edecektir.

İyi ki hayatımdasın

Onunla birlikte olduğunuz için mutlu olduğunuzu ve onunla hep birlikte olmaya devam etmek istediğinizi duymak çok hoşuna gidecektir. Erkekler çoğu durumda bu cümleden etkileniyor ve partnerine daha çok bağlanıyor.

Bana çok şey öğrettin

Erkekler olaylara hakim olmayı, değer katmayı ve sorumlulukları iyi bir şekilde yerine getirmeyi severler. Bunu nasıl ifade ederseniz edin, sizin ondan bir şeyler öğrendiğinizi duymak ve bilmek oldukça hoşuna gidecektir.