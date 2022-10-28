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İstanbul'da sanayi sitesinde patlama oldu! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da sanayi sitesinde patlama oldu! Ölü ve yaralılar var

İSTANBUL İkitelli'de bulunan Esenler Sanayi Sitesi'ndeki bir işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle oksijen tüpü patladı. İlk belirlemelere göre 1 kişi ölürken 5 kişi de yaralandı.

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İkitelli Esenler Sanayi Sitesindeki bir işyerinde henüz bilinmeyen bir şekilde oksijen tüpü patlaması meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Olay yerinde ekiplerin çalışmaları sürerken, patlama anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde, patlama anı ve tüpün yola savrulduğu görülüyor.

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