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Oryantal Didem'den İbrahim Tatlıses'e olay gönderme: "Dostunuzu düşmanınızı böyle günlerde tanıyorsunuz"

Oryantal Didem'den İbrahim Tatlıses'e olay gönderme: "Dostunuzu düşmanınızı böyle günlerde tanıyorsunuz"

İbrahim Tatlıses'in eğlence programı İbo Şov'da sergilediği dans gösterileriyle adını duyuran 'Oryantal Didem' olarak bilinen Didem Kınalı şarkıcılığa soyundu. "Sabırsız Nefsim" adlı yeni bir şarkı çıkaran ünlü isim İbrahim Tatlıses'e gönderme yapmayı ihmal etmedi. Kınalı yaptığı açıklamada, "Dostunuzu düşmanınızı böyle günlerde tanıyorsunuz" dedi.

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İmparator İbrahim Tatlıses'in efsane programı İBO SHOW'da sergilediği dans gösterileriyle adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran 'Oryantal Didem' olarak tanınan Didem Kınalı şimdi de şarkıcılığa soyundu. Yeni single'ının tanıtımını Arnavutköy'de bir mekanda yaptı.

Oryantal Didem'den İbrahim Tatlıses'e olay gönderme

"Şarkı söylesem bile dans etmeyi bırakmayacağım" diyen Oryantal Didem "Sabırsız Nefsim" şarkısının tanıtımı sırasında muhabirlerle sohbet etti ve kendisini programında şöhrete kavuşturan usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

"Dostununuzu düşmanınızı tanıyorsunuz"

Şarkıcılığı soyunan ve yeni şarkısının tanıtımını  Arnavutköy'de bir mekanda yapan Didem Kınalı muhabirlerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Kınalı yaptığı açıklamada, "İbrahim Tatlıses'e yeni şarkımı dinlettim. Kendisi beğendi. Ancak İbrahim Bey'in yeni şarkımı paylaşmasını beklerdim. Dostunuzu düşmanınızı böyle günlerde tanıyorsunuz. Canı sağ olsun. İbrahim Tatlıses benim düşmanım değil" ifadelerini kullandı.

"Ajda Pekkan olacağım"

Dansı bırakmayacağını söyleyen Didem Kınalı, şarkı konusundaki iddiasını ortaya koyarken  "Sanat camiasından kimsenin desteğini görmedim. Her şeye rağmen bir Ajda Pekkan olacağım" açıklaması ile dikkat çekti. Ünlü isim açıklamasının devamında "Şarkı söylesem bile dans etmeyi bırakmayacağım. Hatta şimdi dans etmeye gideceğim. Sizi de beklerim" diyerek sözlerini noktaladı.

Oryantal Didem kimdir?

6 Haziran 1986 tarihinde Gaziosmanpaşa'da doğdu. Şişli Kuştepe'de büyüyen Kınalı'nın bir ablası ve bir de erkek kardeşi vardır. İlkokul üçüncü sınıfa kadar okuyan Didem Kınalı, çalışması gerektiği için ayrıldı ve dans etmeye başladı. Ünlü isim, liseyi de uzaktan okuyarak bitirdi. İbrahim Tatlıses'in eğlence programı İbo Şov'da sergilediği oryantal dans gösterileriyle adını duyurdu.

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