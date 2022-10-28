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Baş ekonomist Robin Brooks grafikle paylaştı: Türkiye ekonomisi patlama yapacak

Baş ekonomist Robin Brooks grafikle paylaştı: Türkiye ekonomisi patlama yapacak

Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisti Robin Brooks, Türkiye'nin yüksek ihracat hacimlerinde büyük patlama yaşadığını söyledi. Brooks, bununla beraber küresel ekonomide de Türkiye'nin rekabet gücünün yükseldiği belirtti.

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Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisti Robin Brooks, sosyal medya hesabından paylaştığı grafikle beraber Türkiye ekonomisi üzerine bazı değerlendirmelerde bulundu:

"Grafikte kırmızı renkte görüldüğü gibi Türkiye, diğer gelişmekte olan pazarlardan farklı olarak ihracat hacimlerinde bir patlama yaşadı. Türkiye'nin büyük ihracat rakamları ve rekabet gücü göz önüne alındığında Türkiye'nin küresel ekonomide başarılı olması için şartlar çokça var. Tek gereken makro istikrar ve Türkiye patlama yapacak."

Eylül ayında Türkiye'nin ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolar oldu. Bu rakam tüm zamanların en yüksek eylül ayı ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 2022 yılı Ocak-Eylül dönemi ihracatı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış ile 188,2 milyar dolar seviyesine yükseldi.

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