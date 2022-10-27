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Jorge Jesus: Altay'a yapılan tepkiler bana yapılmış tepkilerdir

Jorge Jesus: Altay'a yapılan tepkiler bana yapılmış tepkilerdir

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile 3-3 berabere kaldığı maç sonu Teknik Direktör Jorge Jesus konuştu. Jesus,"Altay'a yapılan tepkiler bana yapılmış tepkilerdir." dedi.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta karşılaşmasında sahasında Rennes ile karşı karşıya geldi.

Gruptan çıkmayı 4. haftadaki maçlar sonrası garantileyen sarı-lacivertliler, Rennes'e karşı 3-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"3-0'dan çevirebilmek için inanmak gerekir"

Jesus, "Bir kere daha Fenerbahçe güzel bir maç çıkardı. 3-0'dan çevirebilmek için inanmak gerekir. Kazanamadık ama beraberliği sağladık. Taraftarlara şunu söylemek istiyorum. Oyuncular arasında ayrım yapmayın. Bize her zaman destek oluyorlar ama oyuncular arasında ayrım istemiyorum." ifadelerini kullandı.

"O tepkiler bana yapılmış tepkilerdir"

"Bugün Altay'a tepkiler oldu. O tepkiler bana yapılmış tepkilerdir. Ben de böyle bir ortamda bulunmak istemem. O tepkiler Altay'a yapılmadı, aynı zamanda bana da yapıldı" dedi.

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