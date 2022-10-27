Evcil hayvanla uyunur mu? Uzmanlar evcil hayvanlarla uyumanın faydalarını sıraladı

Evimizi paylaştığımız patili dostlarımız genelde bizimle uyumayı tercih ediyor. Ne kadar yatakları, yuvaları olursa olsun hep ayak ucumuza kıvrılıyorlar. Özellikle anne babalar kedi, köpeklerin çocuğuyla beraber uyuması konusunda endişeli olabiliyor. Ancak düşündüğünüzün aksine faydaları çok büyük.

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Evimizde beslediğimiz hayvanlarımızla aramızda çok güçlü bağ oluşuyor. Çocuğumuz gibi ilgileniyor, sağlıkları konusunda endişe duyuyoruz. Kimi insanlar kedi ve köpeklerinin onlarla uyuması konusunda şikayetçi olabiliyor. Hayvanlarının tüylerini yutma tehlikesi ve hijyen problemleri akıllarda soru işareti bırakıyor.

Evcil hayvanla uyumak uyku kalitesini artırıyor

Kuzey Amerika Veteriner Topluluğu’nun (NAVC) veterineri Dr. Dana Varble, sahipleriyle aynı yatağı paylaşan evcil hayvanların daha yüksek güven duygusu geliştirdikleri ve bunun insanlarla daha sıkı bağ kurmalarına yardımcı olduğunu söylüyor.

“Sahipleriyle yakın bağ kuran köpekler ve kedilerde, oksitosin ve dopamin gibi yararlı nörotransmitterlerde artışlar görülüyor. Bu da sağlıklı bir gelişim göstermeleri için oldukça önemli.” dedi.

Buna bağlı olarak evcil hayvanı olan insanlarla yapılan araştırmalara göre, insanlar hayvanlarla uyuduklarında daha rahat bir uyku uyuduklarını söylüyor.

Çocukların ruh sağlığına iyi geliyor

Evcil hayvanlarla uyumak çocuklar için de oldukça yararlı olabiliyor. Çocukların erken yaşlardan itibaren hayvanlarla yakın ilişki kurması duygusal ve sosyal gelişimlerine büyük bir katkı sağlıyor.

Bu yıl 17 ve 13 yaş grubu arasında yapılan bir araştırma, çocukların yaklaşık üçte birinin evcil hayvanlarıyla yattığını ve bunun uyku kalitelerini etkilemediğini ortaya çıkarttı. Uzmanlar ayrıca, evcil hayvanlarıyla birlikte uyuyan çocuklarla, yalnız uyuyan çocukların benzer uyku profilleri olduğunu açıkladı.

Bir insanla uyumak ve hayvanla uyumak aynı şey

Hamileler evcil hayvanıyla uyuyabilir. Ayrıca kemoterapi alan kanser hastaları da kemoterapi aldıktan sonra ilk beş gün haricinde evcil hayvanıyla uyuyabilir.

Aslında bir evcil hayvanla uyumak, başka bir insanla aynı yatağı paylaşmanın risklerinden çok da farklı değildir. Ortalama, sağlıklı bir evcil hayvanın bir kişiye hastalık bulaştırma riski çok düşüktür. Riskleri azaltmanın basit bir yolu da hayvanı yatağın ucunda ayrı bir battaniye üzerinde uyuması için eğitmek.

Eğer evcil hayvanların aşıları tam yapılıyorsa, iç dış parazit aşıları yapılmışsa onlarla uyumanın hiçbir zararı yoktur. Görüldüğü üzere faydaları bile vardır. Tüylerini yutmak da sanıldığının aksine, insanın midesine, ciğerine yapışmaz. Hatta insan vücudunun yapısına bu durum aykırıdır. Tüy yutmanın herhangi bir zararı yoktur. Uzmanlar, hayvan tüyünün de insan saçından farkı olmadığını belirtiyor. Tabii hayvanın iç dış parazit aşılarının yapılmış olması şartı vardır.