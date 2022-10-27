BIST 3.935
DOLAR 18,59
EURO 18,59
ALTIN 992,27
HABER /  DÜNYA

Yunanistan'da 29 Ekim resepsiyonu tehdit telefonları nedeniyle ertelendi

Yunanistan'da 29 Ekim resepsiyonu tehdit telefonları nedeniyle ertelendi

Yunanistan'ın Gümülcine kentinde 28 Ekim'de bir otelde yapılması planlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu ertelendi. Resepsiyonun otel ve çalışanlarının tehdit telefonları alması nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

Abone ol

Yunanistan'ın Gümülcine kentindeki bir otelde gerçekleştirilmesi beklenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu otel ve çalışanların tehdit edildiği gerekçesiyle ertelendi. Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yılının coşkuyla kutlanacağı resepsiyon hakkında Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu tarafından açıklama yapıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonunun 28 Ekim'de bir otelde yapılması için gerekli davetiyelerin taraflara gönderildiğini belirten Başkonsolosluk, "Otel yetkilileri, dün (26 Ekim) Başkonsolosluğumuza gelerek, otelin ve çalışanların tehdit telefonları aldıklarını, dolayısıyla 'güvenlik' sorunu yaşanabileceğini aktarmışlar; bilahare, aynı gün, 'teknik sebeplerden dolayı' 28 Ekim tarihinde salonu tahsis edemeyeceklerini yazılı olarak belirtmişlerdir" ifadelerini kullandı.

Resepsiyonun yeni tarihi ve konumu belli oldu

Güvenlik gerekçeleri sebebiyle ertelenen resepsiyonun güncel bilgilerini de açıklayan Başkonsolosluk, "Bu çerçevede, Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonumuzun tarih, yer ve saatinin değiştirilmesi gereği ortaya çıkmıştır" dedi. Resepsiyonun yeni tarihi, 29 Ekim 2022 olarak ve saati de 13.00-15.00 olarak güncellendi. Ayrıca resepsiyonun konumu da Başkonsolosluk bahçesi olarak güncellendi

ÖNCEKİ HABERLER
Isırgan otlu pesto sos tarifi yemeklere renk katacak!
Isırgan otlu pesto sos tarifi yemeklere renk katacak!
Doğru Yatırım Yaparak Kazandılar
Doğru Yatırım Yaparak Kazandılar
Rusya Devlet Başkanı Putin: Batı tehlikeli bir oyun oynuyor
Rusya Devlet Başkanı Putin: Batı tehlikeli bir oyun oynuyor
Kızılyıldız - Trabzonspor Avrupa Ligi maçı (CANLI YAYIN)
Kızılyıldız - Trabzonspor Avrupa Ligi maçı (CANLI YAYIN)
Tiktok'ta yeni trend cinsel organlarını yakıyorlar!
Tiktok'ta yeni trend cinsel organlarını yakıyorlar!
Fenerbahçe Rennes Avrupa ligi maçı (CANLI YAYIN)
Fenerbahçe Rennes Avrupa ligi maçı (CANLI YAYIN)
Çıtır çıtır kadınbudu köfte tarifi tadına doyum olmaz...
Çıtır çıtır kadınbudu köfte tarifi tadına doyum olmaz...
Doğal pespembe dudaklar için bunu kullanın! Her evde var...
Doğal pespembe dudaklar için bunu kullanın! Her evde var...
Hamaney birlik çağrısı yaptı! 'Failler cezalandırılacak'
Hamaney birlik çağrısı yaptı! 'Failler cezalandırılacak'
İmamoğlu çifte 'Cumhuriyet ve kadın' etkinliğinde konuştu
İmamoğlu çifte 'Cumhuriyet ve kadın' etkinliğinde konuştu
41 kişi hayatını kaybetti! Bartın'daki maden ocağı faciasında 25 gözaltı kararı
41 kişi hayatını kaybetti! Bartın'daki maden ocağı faciasında 25 gözaltı kararı
Sebzeli balık buğulama ile balığın lezzetini ikiye katlayacaksınız
Sebzeli balık buğulama ile balığın lezzetini ikiye katlayacaksınız