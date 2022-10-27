BIST 3.930
DOLAR 18,61
EURO 18,64
ALTIN 994,76
HABER /  GÜNCEL

41 kişi hayatını kaybetti! Bartın'daki maden ocağı faciasında 25 gözaltı kararı

41 kişi hayatını kaybetti! Bartın'daki maden ocağı faciasında 25 gözaltı kararı

BARTIN Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamada 41 kişi hayatını kaybetti. Gelen son dakika habere göre Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Abone ol

Türkiye 14 Ekim'de Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağındaki patlama ile sarsıldı.

Yaşanan grizu patlamasında ocakta bulunan madencilerden 41'i şehit oldu, 11'i ise yaralandı.

Yaralıların tedavisi devam ederken patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ilk gözaltı kararları verildi.

25 şüpheli için gözaltı kararı

Bu kapsamda Başsavcılık patlamaya ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Bartın ili Amasra ilçesinde faaliyet gösteren Amasra Türkiye Taşkömürü Maden İşletmesi’nde 14 Ekim tarihinde, saat 18.15 sularında meydana gelen maden kazası olayına ilişkin olarak mülhakatımız Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir.

Gözaltı işlemleri devam ediyor

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda, Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltı işlemleri devam etmektedir.”

İlgili Haberler
Bartın'daki maden faciasıyla ilgili Meclis kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: Komisyon kuruluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Bartın'daki maden faciasıyla ilgili yeni ayrıntılar Bartın faciasının 15 dakikası kayıp! Patlama alarmdan 15 dakika sonra olmuş? İşçiler neden kaçmadı? Bartın'da hayatını kaybeden madenci eşinden yürek burkan paylaşım
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Merkez Bankası merak edilen rakamı duyurdu! 2023 asgari ücret ne kadar olacak bomba tahmin
Foto Galeri Merkez Bankası merak edilen rakamı duyurdu! 2023 asgari ücret ne kadar olacak bomba tahmin Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Sebzeli balık buğulama ile balığın lezzetini ikiye katlayacaksınız
Sebzeli balık buğulama ile balığın lezzetini ikiye katlayacaksınız
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Sinop'ta korkunç kaza! Önce yayaya ardından duvara çarptı ölenler var
Sinop'ta korkunç kaza! Önce yayaya ardından duvara çarptı ölenler var
Alara Koçibey gerçek hikayesi şöforü ile sevgili oldu mu?
Alara Koçibey gerçek hikayesi şöforü ile sevgili oldu mu?
Heyecanla beklenen Porsche 911 Carrera T podyuma çıktı! Fiyatı hayrete düşürdü
Heyecanla beklenen Porsche 911 Carrera T podyuma çıktı! Fiyatı hayrete düşürdü
ASAL'dan kabinede en beğenilen bakan kim anketi! Bakın sonuç ne çıktıB
ASAL'dan kabinede en beğenilen bakan kim anketi! Bakın sonuç ne çıktıB
Her yeni kıyafetin içinden neden fazladan kumaş çıkar? Bakın ne içinmiş...
Her yeni kıyafetin içinden neden fazladan kumaş çıkar? Bakın ne içinmiş...
FETÖ'nün Poyrazköy soruşturmasındaki kumpas davasında ara karar
FETÖ'nün Poyrazköy soruşturmasındaki kumpas davasında ara karar
Alara Koçibey Camdaki Kız Nalan mı gerçekte şöforü ile aşk yaşadı deniyor
Alara Koçibey Camdaki Kız Nalan mı gerçekte şöforü ile aşk yaşadı deniyor
Evet-Hayır yarışmasının efsane sunucusuydu! Kötü haber geldi eşinden flaş açıklama!
Evet-Hayır yarışmasının efsane sunucusuydu! Kötü haber geldi eşinden flaş açıklama!
Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı! TSK'yı 'kimyasal silah'la suçlamıştı
Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı! TSK'yı 'kimyasal silah'la suçlamıştı
Camdaki Kız Nalan'ın şöforü Hayri evli mi kitaptaki eşi ve çocukları çok başka
Camdaki Kız Nalan'ın şöforü Hayri evli mi kitaptaki eşi ve çocukları çok başka