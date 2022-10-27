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ASAL'dan kabinede en beğenilen bakan kim anketi! Bakın sonuç ne çıktıB

ASAL'dan kabinede en beğenilen bakan kim anketi! Bakın sonuç ne çıktıB

ASAL Araştırma, 5-14 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği anketinde katılımcılara ''Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde en çok beğendiğiniz bakan hangisidir?'' sorusunu yöneltti. Kabineden 10 bakanın yer aldığı listede en çok beğenilen isim, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu.

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Türkiye'de kamuoyunun genel gündemi 2023 yılında yapılacak seçimler ve onu takip eden araştırmalar olurken, son olarak ASAL Araştırma farklı bir ankete imza attı.

ASAL Araştırma, 5-14 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği anketinde katılımcılara ''Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde en çok beğendiğiniz bakan hangisidir?'' sorusunu yöneltti.

İşte sıralama

26 ilde yapılan araştırmada yüzde 13.8 ile Türkiye'nin en beğenilen bakanı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu.

Soylu'yu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yüzde 10,9 beğeni oranıyla takip etti.

Listenin üçüncü sırasında, yüzde 10,7 beğeni oranıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yer aldı.

Dördüncü sırada ise yüzde 9,4 beğeni oranıyla sosyal konut projeleriyle son günlerde adı sıkça duyulan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yer aldı.

Beşinci sırada yüzde 6,5 beğeni oranıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yer aldığı araştırmada; altıncı sırada yüzde 5,3 beğeni oranıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yedinci sırada yüzde 4,7 beğeni oranıyla Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sekizinci sırada yüzde 4,5 beğeni oranıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dokuzuncu sırada yüzde 4,0 beğeni oranıyla Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, onuncu sırada yüzde 2,8 beğeni oranıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yer aldı.

Ankette ilk 10 beğeni sıralamasında yer almayanlar isimler;

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yer aldı.

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